Плохое настроение, апатия и даже раздражительность в день рождения – это не следствие вашего "противного и вредного" характера, а вполне нормальное состояние. Оказывается, хандрить перед личным Новым годом – очень даже естественно. Amic.ru вместе с барнаульским психологом Екатериной Кабанченко попытались разобраться, почему же человек впадает в это состояние и как однажды испорченный праздник может повлиять на дни рождения в дальнейшей жизни. Оказалось, что необъяснимая грусть может быть связана с завышенными ожиданиями и даже с детскими травмами.

Точка отсчета

– Очень часто перед днем рождения человека может охватить безграничная тоска, он становится более вспыльчивым, а ощущения праздника совсем нет. Почему это происходит?

– Действительно, такая тенденция есть. Есть термин (хотя он и неофициальный) – "синдром именинника". Он хорошо знаком людям, у которых перед днем, рождения на смену хорошему жизнерадостному настроению приходит апатия: они грустят, вздыхают, печалятся, да так, что иногда им просто хочется плакать. Не обязательно тоска может одолеть в сам праздник. "Накрыть" хандрой может и за несколько дней, а то недель до этого дня.

Вроде никакой логики, правда? Ведь день рождения – это праздник, когда человек радуется появлению в этом мире, и тому, что он вообще живет. Но в то же время день рождения напоминает каждому человеку о быстротечности времени и о том, что прошлое уже не вернется. Все те события, которые уже случились, все те возможности, которые были, которыми воспользовался или не воспользовался человек, уже в прошлом и их уже не вернуть.

Поэтому день рождения – это точка отсчета, день, когда человек может столкнуться с тем, что в психологии называется "экзистенциальный кризис". Это кризис, когда человек задает себе вопросы: "чего я достиг", "насколько я доволен своей жизнью", "какие свои мечты я воплотил в жизнь", "куда я иду", "чего мне хочется", "что у меня впереди" и так далее. Мы начинаем подводить итоги и строить новые планы. Иногда у человека все замечательно и вроде бы он достиг всего, чего хотел. Но у него возникают вопросы, а что же делать дальше и чего же еще хотеть.

Если каждый день рождения у вас возникает острое желание не праздновать, это говорит о том, что внутри у вас накопилось очень много важных вопросов, на которые вы себе по разным причинам не отвечаете. А в такой праздник об этих вопросах невозможно не вспомнить, потому что он напоминает о новом жизненном цикле.

Если человек не будет убегать от переоценки ценностей, от того, чтобы принять и отпустить те возможности, которые были упущены, если он увидит новые возможности для себя, то этот период может сказаться на нем даже положительно и позитивно. Потому что, отвечая на свои трудности, вы будете расти и развиваться.

Мой день рождения, а должен для всех

– Многим портит день рождения бесконечная череда приготовлений, хлопот. Кажется, праздник ваш, а суета только добавляет нервозности и головной боли. Как быть?

– У многих из нас есть образ того, как должен проходить день рождения. Это должно быть шумное застолье, вечеринка в компании друзей, коллег или посиделки дома с семьей.

Но не каждый человек любит вечеринки и принимать гостей. В детстве для нас этот праздник организовывали, все заботы и бытовые вопросы лежали на родителях. А ребенок получал подарки, комплименты и друзей в гости.

А сейчас мы выросли и все эти заботы о том, как приготовить ужин, развлечь гостей, украсить квартиру, дом или о том, как забронировать кафе или ресторан, ложатся уже на нас. Не все люди любят организовывать какие-то события. Поэтому иногда день рождения человек воспринимает не как что-то для себя, а что-то, что он должен для всех. И это тоже может портить настроение.

Хотя сейчас тоже намечается тенденция, когда люди проводят свой день рождения так, как им хочется: уезжают куда-то со своей половинкой, идут в spa, то есть воплощают свои личные желания.

Есть еще одна причина такого состояния перед днем рождения. Она кроется в нашем темпераменте. Мы же все разные: кто-то любит общение и находиться в центре внимания, а кто-то не любит, кто-то легко принимает комплименты, а кто-то нет. А в день рождения мы всегда оказываемся в центре внимания. Нам звонят, нас поздравляют, нам дарят подарки, говорят приятные слова. Кому-то хочется быть "пупом земли", а кто-то по жизни любит быть немного в стороне. И из-за этого тоже люди могут испытывать некий дискомфорт.

Мир тебе рад

– А если с детства нет предвкушения радости от собственного дня рождения, хотя все вокруг его любят. Почему так?

– Ребенок черпает многие традиции и привычки именно в семье. Когда родители ждали ребенка, если его рождение было в радость, то, соответственно, и к его дням рождения относились также. Например, если ребенку дарили подарки, какие ему хотелось, и на праздник приглашали тех друзей, которых хотелось ребенку, – это хорошо. А если родители звали на день рождения полезных и взрослых людей, да и подарки дарили не те, тогда и во взрослом возрасте у него будут грустные ощущения от дня рождения. Потому что у него не было этого опыта, когда его день рождения был действительно его праздником.

Еще есть момент, когда человек чувствует, что он есть в этом мире. И если родители формируют у ребенка ощущение, что мир ему рад, то это тоже положительно сказывается на его настроении в этот день в будущем.

Конечно, на настроение непосредственно влияют и какие-то жизненные события, которые могли произойти незадолго до дня рождения. Например, кто-то развелся, или не получил долгожданное повышение или вообще его уволили. Или просто снова не успел осуществить задуманное. Такие жизненные события тоже могут повлиять на настроение перед торжеством.

– Бывает и так, что человек сам придумывает себе установки из-за однажды испорченного дня рождения. Может быть такое?

– Да, негативная установка бывает. Правда, у кого-то – по поводу дня рождения, у кого-то – по поводу пятницы 13-го, у кого-то – по поводу Нового года.

Это признак магического мышления – когда человек связывает в причину и следствие те вещи, которые между собой не связаны, но которые просто как-то случились. Так бывает, что в день рождения происходит что-то плохое. Человек начинает этого бояться и выискивать подтверждающие это ситуации.

К примеру, меня в день рождения бросил любимый человек. Естественно, на следующий день рождения я буду более встревожен. И даже если мне нагрубит коллега, я приму это на счет дня рождения, а не на счет того, что этот коллега грубит всегда и всем.

Разорвать эту цепочку поможет логический анализ ситуации. Задайте себе следующие вопросы:

А кроме дня рождения со мной это еще когда-то бывало?

А в какие дни это вообще со мной происходит?

Это происходит только со мной?

Или это вообще произошло с какой-то частью знакомых мне людей?

А в чем причина этого произошедшего?

Важно найти доказательство тому, что это просто совпадение и просто выпало на этот день.

Рождение – это стресс

– Почему перед днем рождения человек чувствует себя хуже не только морально, но и физически?

– Существует теория, что рождение – это стресс. Не только для мамы, но и для ребенка. Ведь ему тоже трудно в процессе родов. И это настолько сильный стресс, что наше тело его помнит и каждый год перед этой датой мы начинаем себя плохо чувствовать.

Но я думаю, что это происходит еще и потому, что нас всех настигает чувство грусти. И мы прислушиваемся к своему состоянию чуть сильнее. То, чего мы бы в обычный день и не почувствовали (какую-нибудь ноющую боль или дискомфорт), в таком состоянии мы ощущаем сильнее (когда мы эмоционально чувствительны).

Ну и конечно, психосоматика играет свою роль.

– Люди какого возраста чаще подвержены апатии перед днем рождения?

– Особенно часто состояние апатии и грусти встречается перед юбилеями. Действительно, люди после 30 подвержены этому чаще. До 30 лет человек всегда в начале чего-то нового: он осваивает школу, учится общаться, думает о том, какую профессию выбрать, в первый раз выходит на работу, учится строить долгие отношения.

А 30 лет – это первая граница, когда мы начинаем подводить некие итоги. И каждый следующий возраст действительно про переоценку того, что человек успел сделать к этому времени.

Поэтому если вы чувствуете, что перед вашим праздником ваше настроение куда-то пропало, знайте – это нормальное явление. Главное, помните – это ваш день, и то, как его провести, решаете лишь вы сами.