Сельский боевик. Перестрелку устроили в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
В Павловском районе двое мужчин устроили перестрелку с односельчанином, ограбили его на 20 тысяч рублей и скрылись на мотоцикле, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в селе Солоновка. Мужчины 49 и 45 лет приехали к односельчанину и потребовали деньги, которые он якобы должен был доплатить им за выполненную работу.
Хозяин дома отказал, но грабители не сдались и для устрашения начали стрелять из охотничьего ружья в воздух, а после – и по двери дома. Чтобы остановить нападавших, мужчина открыл ответный огонь из травматического пистолета, однако их и это не остановило. Злоумышленники похитили 20 тысяч рублей и скрылись с места преступления на мотоцикле.
Вскоре подозреваемых задержали. Налетчики не стали отрицать свою вину и заявили, что приехали забрать честно заработанные. В доме у задержанных обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, шесть патронов и три гильзы, а также 10 тысяч рублей. Остальные деньги подельники успели потратить на алкоголь.
Полиция возбудила дело по статье "Разбой", а также проверяет факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Комментарии
Выживет в самоизоляции не тот у которого гречи и туалетной бумаги много
А тот у кого патронов больше
В Америке и вооружаются
Если б мужик не из травмата стрелял, а из чего посерьёзнее?
Ружье победило травмат
Ружье победило травмат
Таких кидаловщиков по всей России пруд пруди, только к ним за расчетом с ружьем приходят единицы. В деревнях народ проще, не заплатил-значит заберем сами. А в городе процветает цивилизация, нет так нет, язык в одно место и в лучшем случае в суд. А учитывая судебную систему так получается что деньги получить нереально.Долго и дорого, вот и прощают нашим в цивилизованном мире....