"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле

Жильцы ЖК "Адмирал" в Барнауле и днем и ночью задыхаются от запаха нечистот, люди не могут проветрить квартиру и выйти во двор. Все из-за того, что рядом с их многоэтажками работает канализационная насосная станция (КНС). Она принадлежит администрации города и находится в аренде у "Росводоканала Барнаул". Сейчас жильцы обратились за помощью к застройщику – ИСК "Союз". Он настаивает, что это ответственность "Росводоканала", а оператор признает: запах есть, но пока ничего исправить нельзя.
"Я "лажанулась"
Светлана (имя изменено, – прим. ред.) работает риелтором. Когда ЖК "Адмирал" еще строился, она купила в нем квартиру для своей семьи, а также подобрала жилье клиентам, которые теперь дружно говорят женщине "спасибо".
"Я "лажанулась" круче всех, потому что я специалист по недвижимости. О проблеме узнали случайно: кто-то обмолвился в общем чате жильцов дома, что чувствует неприятный запах, и все подтвердили. Но тогда он был не такой сильный, а сейчас воняет так, что замертво упадешь", – отмечает женщина.
Жильцов раздражает не только едкий, удушающий запах сероводорода, но и сильный гул, который исходит от вентиляторов станции. Светлана отмечает, что инициативная группа обращалась и к застройщику, и в "Росводоканал", и Роспотребнадзор.
"Мы делали запрос даже на встречу с губернатором Виктором Томенко, но нас не приняли. Замеры, которые делал Роспотребнадзор осенью прошлого года, показали, что концентрация аммиака и сероводорода превышена. В водоканале пообещали, что поставят фильтры на КНС, и запах исчезнет. Работы запланировали на 2019-2020 год, а теперь утверждают, что отложили их до 2022-го. Два года мы должны этими фекалиями дышать?" – спрашивает женщина.
Жительница Барнаула Елена купила квартиру в "Адмирале" в 2018 году, на стадии строительства. Она говорит, что узнала о соседстве с КНС, когда переехала в свою квартиру.
"Мне особенно "повезло", потому что квартира находится в доме № 86, и окна выходят именно на сторону КНС. Предугадать, когда появится запах, невозможно, избавиться от него – тоже. Вот и приходится летом в 30-градусную жару сидеть с закрытыми окнами. Помимо того, что соседство с КНС доставляет неприятности в виде запаха, говорят, что это еще и очень вредно для здоровья. Надо сказать, что месяц назад я продала эту квартиру. С большим трудом", – говорит Елена.
"Мы такие же пострадавшие"
Сейчас жильцы обивают пороги всех инстанций и "заглядывают" в офис ИСК "Союз". Барнаульцы утверждают, что компания не предупредила их о таком зловонном "соседе". Девелопер отмечает: задолго до начала работ были проведены все необходимые замеры, которые не показали превышения допустимых концентраций каких-либо вредных веществ. Именно поэтому компания посчитала, что оснований отменять стройку нет.
Сильный неприятный запах впервые стал ощущаться летом 2018 года. Тогда же в "Союз" обратились около 30 обеспокоенных дольщиков. Компания написала заявление в комитет по ЖКХ города и "Росводоканал" (документы есть в распоряжении редакции). Чиновники заверили: весной 2019 года на КНС проведут испытания установки для устранения неприятного запаха, и если она себя оправдает, то будет смонтировано оборудование большей мощности. Однако его до сих пор нет.
"Мы ни в коем случае не скрывали, что КНС находится рядом. Вокруг станции установлена санитарно-защитная зона, которая не заходит на территорию ЖК "Адмирал". Перед строительством ЖК проводились замеры, они были в норме. Почему неприятный запах стал сильнее, неизвестно. Мы такие же пострадавшие в данной ситуации, как и жильцы. Компания поддерживает людей в их решении добиться справедливости, поэтому обратилась к жильцам с официальным ответом и представила все документы, подтверждающие обращение "Союза" в администрацию и "Росводоканал", – отмечает застройщик.
Проблема ликвидирована. Но частично
В "Росводоканале Барнаул" отмечают, что при работе КНС в штатном режиме "в отдельные периоды при штиле или слабом ветре жители могут ощущать неприятные запахи". Однако несколько последних недель "адмиральцы" задыхались из-за поломки той самой установки по устранению запаха.
"Несколько дней назад к нам обратилась администрация города с просьбой выяснить, почему запах усилился. Мы провели проверку и выяснили, что произошел сбой в работе установки. Из-за этого она функционировала не в полную мощность. Ситуация усложнилась из-за сильной жары", – говорит директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Бычков.
Об этом заявил и главный инженер водоканала Евгений Чайкин на совещании в администрации Барнаула. По его словам, сейчас установка работает в штатном режиме и на полную мощность. Однако полностью избавиться от зловония, исходящего от КНС, пока невозможно: на станции предусмотрена лишь система "дезодорации", которая с помощью реагентов лишь частично устраняет неприятный запах. Нейтрализовать его может только система очистки. Ее, как и говорят жильцы, "Росводоканал" обещает сделать в 2022 году. В администрации города настаивают: такое оборудование необходимо установить раньше, а еще лучше – перенести КНС-21. Правда, куда именно, в мэрии не уточняют.
Однако "адмиральцы" не намерены ждать, жильцы говорят, что настроены решительно и будут идти до конца, готовы обращаться и в суд, и в прокуратуру. Пока же вынуждены плотнее закрывать окна и двери, а на улицу выходить в маске, чтобы защитить себя и своих родных не только от коронавируса, но и зловонного запаха.
Комментарии
Мало того что классический человейник, так ещё с "приятным бонусом".
Кто же землю предоставил (продал) СОЮЗу ?
Не расчитывайте на помощь чиновников, дорога только в суд, но и здесь гарантий конечно же нет
Не верю что "Союз " делал замеры, это не их проблема. Тут важно отстроить и быстрее продать жилье. А теперь принять сторону жильцов, да, мы тоже обеспокоены. Но мы тут не при чем, и даже замеры делали. Красавчики. Впарили жилье и будь здоров.
А о чем СОЮЗ думал, когда строил там большой жилой дом?((((( везде уже навтыкали этих скворешников, где надо и не надо. Деньги они свои получили за квартиры, а потом все остальные пусть вертятся как хотят((((( бедные жители дома.
В "Росводоканале Барнаул" отмечают, что при работе КНС в штатном режиме "в отдельные периоды при штиле или слабом ветре жители могут ощущать неприятные запахи". Однако несколько последних недель "адмиральцы" задыхались из-за поломки той самой установки по устранению запаха.
Вранье
воняет каждый день! уже месяца 2 точно, так как переехали в этот период!
Окна реально не возможно открыть когда чуть ветерок в нашу сторону!
Надо сказать, что месяц назад я продала эту квартиру. С большим трудом",
Есть еще лохи.
Можно только посочувствовать людям
Обычная экономия денег. В той же Германии КНСы находятся под землёй, а люки наружу герметично закрываются. Запаха нет совсем.
Десять лет назад нам во дворе воткнули точечно свечку. Жильцы этого нового дома превратили наш зелёный старый двор в парковку и изъездили все газоны. Покупают квартиры в новых домах в основном понаехи. Уехали от одной выгребной ямы в деревне, приехали к другой. Поделом.
а че вы хотели. выселки они есть выселки
"Мы такие же пострадавшие" - ха-ха-ха, построили квартиры на дешевой земле, продали по рыночной, получили кучу бабла, а теперь они ПОСТРАДАВШИЕ....
"Мы ни в коем случае не скрывали, что КНС находится рядом" - а чем Вы это докажите? Может быть буклетами рекламными ЖК Адмирал с описанием "комплекс расположен в экологически чистом районе"????
СОЮЗ нагло лжет: есть видио в котором дольщиков убеждают, что запах это временное явление на период стройки, пока ведутся строительные работы.
Надо сказать, что месяц назад я продала эту квартиру. С большим трудом",
Есть еще лохи.
может кто теще купил
Уважаемые жильцы-адмиральцы! Вашу проблему никто решать не будет! Поэтому привыкайте жить с "ароматом". У нас такая проблема не решается уже много лет . По адресу Павловский тракт, 215в тоже стоит канализационная станция. Как от нее несет, словами не передать! Писали, звонили, обращались... Отписки, отмашки, обещания... Вроде поставили фильтр - звону было в новостях, будто спутник запустили! Но вонь и ныне там! И все время какие-то объяснения, оправдания, заверения, будто внесли в план, выделили деньги, что-то сделали. Весь близлежащий район за последние годы по запаху научился понимать, откуда ветер дует. Окна всегда закрыты, гулять рядом невозможно. Вам сочувствуем, но перспектив у вас ноль.
Что Администрация что Союз и Водоканал, много чего не договаривают. Это эпопея длится с 2018 года, тогда мы еще долевыми собственниками обнаружив проблему начали ее решать, обращались везде сначало нам обещали включить установку фильтра в 2019 году, потом в 20-21 годах, теперь пишут в 21-24 (так скоро до 2030 их сказки дойдут про установку фильтров) А Союз, построили дом рядом с гов..качкой, продали как комфортное жилье, и говорят что все замеры были в норме когда они строили и они тут не причем, и люди сами виноваты им все сказали что рядом КНС и от нее будет вонь страшная, но все не поверили и купили квартиры, а потом начали писать! Вы вообще про что? Никто ничего не знал и никто нам ничего не говорил, не один человек если бы знал о этой проблеме не ввязался бы в эту авантурю. Документы о всех проверках у нас имеются и о нарушениях вредных веществ и привышение звука, так что наши слова не голословны. Думаю люди нас сами рассудят когда увидят документы и поймут кто сдесь прав а кто виноват.
29.05.2020 09:26
Жильцы дома 213
Спасибо за поддержку!
29.05.2020 08:53
- гость -
Не верю что "Союз " делал замеры, это не их проблема. Тут важно отстроить и быстрее продать жилье. А теперь принять сторону жильцов, да, мы тоже обеспокоены. Но мы тут не при чем, и даже замеры делали. Красавчики. Впарили жилье и будь здоров.
Если бы Союз не сделал все необходимые замеры он бы не получил ЗОС и соответственно разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
29.05.2020 08:48
- гость -
Кто же землю предоставил (продал) СОЮЗу ?
ну естественно Управление имущественными отношениями кто еще то.У КНС есть зона санитарной охраны, и если земля на котором стоит дом попадает на него то это не законно, а если же нет то все на законном основании.
Звенья одной цепи союз-водоканал-администрация, мы намерены задействовать каждое звено, кае втроем друг другу за кружечкой чая пепедавали, так и будете втроем скидываться
Они провели проверку!
Да просто направление ветра поменялось и погода!
Как не работала Ваша установка, так и не работает, приехали бы сегодня, нюхнули!
К стати дольщик МАТРЕШЕК дома Балтийская 93 - ПОЗДРАВЛЯЮ вас скоро ощутите запах "свежего" воздуха в своих квартирах. С Осени по Весну ветер с КНС прямо на Ваш дом дует...
Жалко газонюхов.
как же достали со своим говном. Уже не интересно , все. Меняйте тему . Из пустого в порожнее...
В чем проблема-то? Г...нокачек по городу больше 20 штук, все в черте города, от всех воняет. Или вы хотели чтобы пахло лесом? Так вам тогда на Змеиногорский тракт с ценой квадратного метра минимум на 30-40% выше.
А в этом районе выселок помимо Союза еще строят ВираСтрой и Алгоритм. Такое же бюджетное жилье на отшибе. До них видимо запашок слегка рассеивается. Оно и понятно - нежность рецепторов местных жителей улавливает только 80%-концентрацию г..на. Когда уровень доходит процентов до 50, то уже норм, не воняет. Привыкшие носы прилегающих ЖК Матершки и Балт крепости радостно шмыгают, вдыхая запах Родины.
Застройщик вам, гр-не, тут ничем не поможет. Участочек-то был продан на торгах, за немаленькие денежки, которые в бюджет поступили. Десятки чиновников своими подписями и печатями поручились за то, что в этом месте можно и нужно жить! Так что убедить их всех в том, что они ошиблись... ну это вряд ли.
Обратите лучше взоры и носы в сторону тех, кто эту туалетную станцию эксплуатирует. Если их ароматы заходят за границы санзоны, то суд заставит их станцию переделать.
А лучше продайте всех к чертям и сваливайте в Зимбабве. Там всегда тепло и нет канализации.
"Я "лажанулась" круче всех, потому что я специалист по недвижимости.
Вот почему риэлтеров надо палкой гнать от себя.
Страдают не только жители Адмирала, запах при сопутствующем ветре и до Балтийской доходит
Смешно от того, что теперь эти люди сами себя зарыли в этой КНС. После такого пиара , что они устроили своему району и своим домам , они никогда не продадут свои квартиры. Это все конечно было недальновидно
Я лажанулась
два года назад мне риэлтор тоже рекомендовала "Адмирал", показывала красивые буклеты и вообще такой район, такой район. Я ей сразу сказала - а вы бы там сами купили квартиру? вопрос сразу был снят. Сразу было понятно, что это дешевое жилье. С соответствующим качеством постройки. Я вообще не понимаю, зачем люди покупают там квартиры.
Риелтор лажанулась , люди посмотрите на этих специалистов , лажанулась .... жесть ....
а что появилось раньше - станция или дом? почему водоканал должен от этого страдать?
Самое обидное в этой ситуации, что ни ФРАНК, ни ТОМЕНКО не были нм на одной встрече по проблеме. Даже глава Индустриального района не был.
К ТОМЕНКО люди сами пошли, но к нему не пустили. Есть письмо, которое носили ТОМЕНКО с печатью приемной, сто оно принято. Как итог во встрче отказали, хотя это проблема нескольких тысяч человек. Несколько тысяч человек портят свое здоровье и задыхаются.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВЫСШИМ ВЛАСТЯМ НА ПРОБЛЕМЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ МЯГКО ГОВОРЯ.... НУ ВЫ ПОНИМАЕТЕ.
Все это смешно : мы не знали . Как так то ?! Да конечно вы все знали , прекрасно все понимали , потому что когда я хотел купить там квартиру об этом запахе писали везде , на форумах , везде. Более того, мы ездили на стройку. Нам никто не запрещал , приехать и посмотреть что там рядом. Сами приехали и все посмотрели. О чем вы говорите , что не знали . Все всегда в открытом доступе....
В поселке Ильича не жили, на улице Заозерная)))
29.05.2020 09:50
гость
За неимением денег. И то в ипотеку и надолго.
29.05.2020 09:50
Че за позор
Что вы хотите от риэлтора? Думаете там филологи? Хапуги с соответствующим жаргоном, как бы кого нагреть. Тут все на своем месте.
29.05.2020 09:40
Х12
проезжая по Змеиногорскому тракту мимо "Ылитного" жилья, всегда приходиться задерживать дыхание. Воняет так же
Зая я лажанулась (с)
Ну согласен полностью , чисто Хапуги эти риелторы и политические прости господи , расплачивается за свои грехи
На самом деле про вонь знали все, Водоканал, застройщик, строители, риэлторы - которым платили огромные бонусы за продажу этих квартир, да и жильцы многие были в курсе. Но цена ниже рыночной сыграло роль. Квартиры хватали как горячие пирожки.
в подмосковье засыпают мусорный полигон небольшим слоем земли , вбивают туда сваи на 50 метров, потому что 30 метров это слои мусора. А потом продают как элитный микрорайон за дорогие деньги. Тут тот же принцип - это все что нужно знать о скворечниках в Барнауле!
Зая я лажанулась , ждём новую статью с этим заголовком ахахахахс
КНС-21 сдана в эксплуатацию с 2012 года!!! и работала в штатном режиме вообще без каких либо очищающих и дезодорирующих установок! И разрешения на строительство Администрация выдала, Союз получил... Господа, это элементарно сговор! И все что то советуют и рекомендуют жильцам... Да это просто издевательство! Все смеялись и критиковали Мюцентендлера, а оказывается все не так далеко от реальности...
И сейчас все: Союз, Водоканал,Администрация всех инстанций (районная, городская, краевая) никто ничего не знает, не виноват, и вообще как нибудь само решится....
Вопрос, зачем вообще нужна такая толпа "квалифицированных, компетентных" чиновников, которые ничего не знают, ничего не могут"...
Причем и прокуратура пальчиком водоканалу пригрозила Ай ай ай не шалите, Роспотребнадзор штраф 15 тыс. выписал и успокоились...
Администрация всем составом руководителей, Федоровым А.А., Кощеевым А.В., Полюго А.С. и еще несколько высокопоставленных лиц все там были, все головой качали, "Конечно надо решать, надо подумать..."
Все их думы за терпением жильцов не успевают...
Сговор ! Заговор ! Передача битва экстрасенсов ещё идёт ? А не, лучше необъяснимо но факт .
Владимир Николаевич Отмашкин (руководитель ИСК Союз) на встрече с инициативной группой ЖК Адмирал обещал помогать жителям. Бумаги, которые Союз написал в инстанции были, не спорим, но результата по ним нет, обещания Союзу от инстанций не сдержаны.
Владимир Николаевич на этой встрече поручил топ-менеджерам застройщика заниматься нашей проблемой. Поручил сделать всё, чтобы решить ее, помочь жителям. Сказал, что если нужно чтобы подключали его, что он готов Губернатору Томенко рассказать про нашу проблему. Как итог ни один топ-менеджеров Союза, который был на встрече в кабинете Отмашкина не явился ни на одну встречу с жителями, ни на одну встречу жителей с Водоканалом, с Администрацией города. Хотя мы звали на все встречи топ-менеджеров Союза. В итоге Союз присылал на встречи мастеров, людей других должностей (даже не запомнили каких). Суть в том, что, на наш взгляд, они в Союзе ничего не решают, что уж тут говорить про уровень города. Жители между собой шутили, что на следующую встречу Союз пришел плиточника или каменщика.
Союз, пожалуйста, помогите обратить внимание властей на нашу проблему. Владимир Николаевич уважаемый в городе и крае человек. Его послушают. Владимир Николаевич, пожалуйста. придите хоть на одно из совещаний по нашей проблеме в Администрации города.
Ох , все это выглядит как Детский сад! Мы ничего не знали , мы ничего не понимаем. Света риелтор опозорилась по полной , так Света , признавайся скольким людям ты продала ?! И не ври что ты не знала , хотя если скажешь правду они тебя там разорвут твои соседи
Кто пишет про выселки, Вы сами то где живёте? В ЦЕНТРЕ, который ПОТОКОМ называется? ВОНЯЕТ В ГОРОДЕ АБСОЛЮТНО ВЕЗДЕ, не так часто как в ЖК Адмирал, но ВЕЗДЕ!
#ЗАЯ_Я_ЛАЖАНУЛАСЬ