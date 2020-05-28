Пенсионер из Барнаула задушил ремнем сожительницу и жил с трупом в квартире

В Барнауле пенсионера осудят за убийство женщины, проживавшей у него дома. Об этом сообщает "Регион онлайн".
История началась осенью 2019 года, когда один из знакомых попросил мужчину приютить у себя пьющую женщину. Пожилой владелец квартиры согласился, тем более что он сам был не прочь "приложиться к бутылке". Постоялица не платила денег за аренду, взамен лишь ходила в магазин за покупками.
Однажды пенсионер заметил, что квартирантка начала воровать у него деньги, а в феврале 2020-го женщина отобрала у старика всю его пенсию. Хозяин не вытерпел и задушил свою сожительницу ремнем. Несколько дней злоумышленник жил с трупом, пока соседи не пожаловались на исходящий из его квартиры неприятный запах.
Мужчина сам сдался в полицию, где и признал свою вину. В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Комментарии
жил с трупом
извращенец
Жил с теткой, пользовался. А потом весь в претезиях, за квартиру не платила, пенсию забрала. Хотя если он посылал её в магазин, получается, денег не давал? Поэтому непонятно, кто за чей счет жил.
28.05.2020 16:03
гость
жил с трупом
извращенец
Ещё и врун