В Барнауле задержали поджигателя дома, из-за которого погиб человек

В Барнауле задержали 55-летнего мужчину, который, по мнению следователей, 27 мая поджег дом на Пролетарской, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что пожар произошел в заброшенном частном доме. Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. В тушении задействовали четыре единицы техники и 24 человека личного состава.

После тушения пожара спасатели обнаружили погибшего 38-летнего мужчину и ещё одного 32-летнего пострадавшего, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. При первоначальном осмотре строения следователи-криминалисты обнаружили следы поджога.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 55-летний ранее судимый житель города. Он признал свою вину и рассказал, что выпивал в заброшенном здании вместе с товарищами, однако между приятелями произошла ссора.

Выйдя из здания якобы за алкоголем, мужчина запер дверь и поджег её снаружи. Собутыльники не смогли выбраться из здания, поскольку на окнах находились решетки.