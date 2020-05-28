"А кровищи то сколько". Жесткое ДТП произошло в Барнауле

Серьезное ДТП произошло в Барнауле на Лесном тракте. Очевидцы сообщили, что автомобили столкнулись рядом с поворотом на "Ротор".
Столкнулись две иномарки, одну из которых выбросило с дороги в лес. Вторая машина осталась на встречной полосе. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, в скорая помощь увозила с местра происшествия пострадавших. О том, сколько людей получили травмы, пока неизвестно.
"А кровищи то сколько", — воскликнула проезжающая мимо жещнина.
На месте инцидента работают сотрудники полиции, спасатели, пожарные и медики. Проезд по лесному тракту сильно затруднен.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Видео: Инцидент Барнаул
Комментарии
Там знак 40 и камера. Жаль постродавших. Куда торопимся.