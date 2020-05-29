Скончался самый старый мужчина на Земле

Старейший мужчина на Земле, житель Великобритании Роберт Уэйтон скончался в возрасте 112 лет, пишет издание The Sun.

Семья покойного сообщила, что он умер в городе Олтон (графство Гэмпшир) от рака легких. Родственники также рассказали, что 29 марта мужчине исполнилось 112 лет, но из-за пандемии он не смог отпраздновать день рождения с близкими.

Как отмечается, Уэйтон родился в 1908 году, а женился – в 1937-м. Он вырастил двух сыновей и дочь, у него 10 внуков и 25 правнуков. При жизни долгожитель работал инженером и учителем.

После смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ британца Роберта Уэйтона внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого долгоживущего мужчину на Земле.

Отметим, что согласно Книге рекордов Гиннесса, старейшим из мужчин считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня, а абсолютной рекорд долгожительства принадлежит жительнице Франции Жанне Кальман, она прожила 122 года и 164 дня.