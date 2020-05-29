Житель Барнаула "проспал" 800 тысяч рублей

30-летний житель Барнаула украл у знакомого мобильный телефон и банковскую карту с крупной суммой денег, когда тот уснул в такси, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в день совершения кражи 32-летний мужчина находился в гостях у знакомого и распивал вместе с ним крепкие напитки. Вскоре к компании присоединился еще один человек, с которым он пошел в ближайший бар.

По дороге домой мужчина уснул в такси. Злоумышленник этим воспользовался и похитил у спящего приятеля телефон и банковскую карту. Когда горожанин проснулся, то ни карты, ни телефона, ни знакомого не обнаружил.

В ходе расследования стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 30-летний местный житель.

На момент задержания он уже успел потратить внушительную сумму на личные нужды, купив в том числе автомобиль.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".