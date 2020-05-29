Пятница, 29 Май, 19:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,75
€ 78,55
21°

387623 +8572
Обь
399см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Житель Барнаула "проспал" 800 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Злоумышленник потратил часть похищенных денег на покупку автомобиля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

30-летний житель Барнаула украл у знакомого мобильный телефон и банковскую карту с крупной суммой денег, когда тот уснул в такси, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в день совершения кражи 32-летний мужчина находился в гостях у знакомого и распивал вместе с ним крепкие напитки. Вскоре к компании присоединился еще один человек, с которым он пошел в ближайший бар.

По дороге домой мужчина уснул в такси. Злоумышленник этим воспользовался и похитил у спящего приятеля телефон и банковскую карту. Когда горожанин проснулся, то ни карты, ни телефона, ни знакомого не обнаружил.

В ходе расследования стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 30-летний местный житель.

На момент задержания он уже успел потратить внушительную сумму на личные нужды, купив в том числе автомобиль.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.05.2020 19:31
- гость -

Это кто же в наше смутное время пароль на телефон не ставит?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 61 0
19:22
В Роскачестве рассказали, можно ли похудеть с помощью алкоголя 0
18:57
Михаил Мишустин включил СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса 7
18:28
"Без слез не глянешь". Барнаульцы пожаловались на грязь в городском автобусе 1
17:54
Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве 5
17:49
Губернатору доложили о задержании мэра Славгорода по подозрению во взятке 3
17:28
Житель Барнаула "проспал" 800 тысяч рублей 1
17:15
"Симку" привезут на такси. В Tele2 рассказали, как пандемия изменила работу оператора 0
17:04
Позагорать получится, но не в Барнауле. О погоде в Алтайском крае на выходных 0
16:53
Супруг звезды фильма "Москва слезам не верит" скончался от коронавируса 1
16:39
Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитательницы детского сада в Барнауле 0
16:29
В Барнауле будут искать пьяных автомобилистов 2
16:18
Как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии 0
16:07
Геннадий Онищенко назвал одно из наиболее вероятных мест заражения COVID-19 9
15:55
Искусство быть родителем. Психологи АлтГПУ бесплатно помогают семьям Барнаула 0
15:42
Моргенштерн показал, как выглядел год назад 11
15:30
Новый рекорд. 232 человека с коронавирусом скончались за сутки в России 2
15:20
Жесткое задержание. Главу Славгорода поймали на взятке в 2 млн рублей 24
15:05
В России предложили создать реестр педофилов 6
14:43
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Алтайском крае. Фото 0
14:30
"Никто у нас еще с голоду не умер". Министр высказалась о нехватке денег у населения 36
14:19
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти на открытом воздухе 23
14:06
Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Инфографика 8
13:55
Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора 7
13:45
Без лишних хлопот. Как быстро продать автомобиль с пробегом 0
13:29
Стало известно, от чего жители Алтайского края умирают чаще всего 17
13:15
Родителям нельзя. В Алтайском крае рассказали, как будут работать детские лагеря 5
13:01
Скончался самый старый мужчина на Земле 1
12:48
Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию 0
12:35
Думали, что выживают единицы. Как семья барнаульцев с детьми переболела коронавирусом 63
12:23
"Насосался крови и отвалился". Доктор Мясников назвал причину ослабления коронавируса 18
12:09
Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина 8
12:03
Как дома, только на природе: проводим лето на даче с комфортом 0
11:50
"Поддомкратил". Легковой автомобиль врезался в маршрутку в Барнауле 14
11:35
Галкин записал пародию на обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 8
11:23
21 человек с коронавирусом умер в Алтайском крае 22
11:19
Безработных в России может стать в три раза больше 1
11:19
Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 16
11:05
Ударил лбом. Подросток и полицейский подрались на школьном стадионе в Барнауле 24
11:00
Кто поможет бизнесу. Как алтайские предприниматели используют господдержку 0
10:49
Четыре этапа. На Алтае разработали план реанимации туризма 11
10:35
Мошенники украли более 600 тысяч рублей у жительницы Барнаула 3
10:22
Россиян не будут увольнять во время пандемии коронавируса 7
10:11
Часть барнаульцев останется без горячей воды 1 июня 0
10:01
Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома" 0
09:40
Бейсболист-рецидивист. Жителя Алтайского края осудят за убийство бойфренда сестры 0
09:29
"Аэрофлот" обяжет пассажиров надевать маски и перчатки во время полетов 11
09:14
Спокойно, вы в безопасности! Как защитить себя и свое имущество от воров 0
09:00
Автомобиль "Яндекс. Такси" перевернулся в центре Барнаула 14
08:45
Шесть новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
08:30
"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле 127
08:17
В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки 28
08:03
Поколение Next. Где научить ребенка делать мультики и снимать свой блог 7
07:47
В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет 7
07:31
Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции 3
07:16
Банк, который поддерживает. Какие возможности в кризис предлагает "Сибсоцбанк" 1
07:01
"Виктор Петрович все понял". Как алтайские депутаты отреагировали на отчет Томенко 8
06:50
Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.