Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в возрасте восьми лет. Интервью с музыкантом в шоу "Алена, блин!" вышло на You-Tube канале Super.

По словам певца, инцидент произошел во втором классе, когда он вместе со своими четырьмя друзьями пришел на поле неподалеку от заброшенного завода.

Заметив, что к ним приближается взрослый мужчина, Костюшкин испугался и убежал в палисадник. Однако незнакомец заметил ребенка и сказал, что если он уйдет, то может "передать родителям друзей, где он их закопал". Побоявшись смерти своих друзей, мальчик остался. Мужчина "положил всех на землю, скомандовал открыть рты".

"Мы открыли... Я тогда еще пытался спрашивать, зачем он это делает", – рассказал Костюшкин.

После произошедшего мужчина ушел, а дети договорились никому об этом не рассказывать, и по этой причине насильника так и не наказали. Однако музыкант сказал, что до сих пор помнит все в деталях, несмотря на то, что прошло почти 40 лет.

Как объяснил Костюшкин, о случившемся он рассказал сейчас из-за боязни за своих несовершеннолетних детей и признался, что убил бы человека, сделавшего подобное с его детьми.