Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в детстве

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин рассказал, как его изнасиловали в возрасте восьми лет. Интервью с музыкантом в шоу "Алена, блин!" вышло на You-Tube канале Super.
По словам певца, инцидент произошел во втором классе, когда он вместе со своими четырьмя друзьями пришел на поле неподалеку от заброшенного завода.
Заметив, что к ним приближается взрослый мужчина, Костюшкин испугался и убежал в палисадник. Однако незнакомец заметил ребенка и сказал, что если он уйдет, то может "передать родителям друзей, где он их закопал". Побоявшись смерти своих друзей, мальчик остался. Мужчина "положил всех на землю, скомандовал открыть рты".
"Мы открыли... Я тогда еще пытался спрашивать, зачем он это делает", – рассказал Костюшкин.
После произошедшего мужчина ушел, а дети договорились никому об этом не рассказывать, и по этой причине насильника так и не наказали. Однако музыкант сказал, что до сих пор помнит все в деталях, несмотря на то, что прошло почти 40 лет.
Как объяснил Костюшкин, о случившемся он рассказал сейчас из-за боязни за своих несовершеннолетних детей и признался, что убил бы человека, сделавшего подобное с его детьми.
Комментарии
До сих пор остановится не может
вон он какой "черный" пиар ) ) )
Странный чел, о таких вещах мочат, а не кричат на весь мир, хотя Москва там такие в цене. ..
Зачем рассказал? Раскаялся в содеянном? Ну, вот, зачем??
Нарцисс