Директора школы-интерната в Рубцовске осудят за финансовые махинации

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора общеобразовательной школы – интерната города Рубцовска. Она обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

В период с 2017 по 2019 год она давала подчиненным указания подготовить пакет документов для выдачи работникам премии и финансовой помощи из фонда оплаты учреждения. После этого, полученные выплаты сотрудники возвращали руководителю.

"За два года путем присвоения женщина похитила денежные средства школы в сумме 92 тысячи рублей", — рассказали в СК.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело рассмотрит суд.