Директора школы-интерната в Рубцовске осудят за финансовые махинации

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении директора общеобразовательной школы – интерната города Рубцовска. Она обвиняется в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
В период с 2017 по 2019 год она давала подчиненным указания подготовить пакет документов для выдачи работникам премии и финансовой помощи из фонда оплаты учреждения. После этого, полученные выплаты сотрудники возвращали руководителю.
"За два года путем присвоения женщина похитила денежные средства школы в сумме 92 тысячи рублей", — рассказали в СК.
Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело рассмотрит суд.
Комментарии
92 тыщи. не густо конечно но вот он показатель финансирования Учреждений. Но воровать не хорошо.....Темболее так нагло. Надеюсь показательно впаяют срок побольше. хотя бы лет 10 ...с конфискацией имущества. - тогда точно бы другие задумались. Жаль..что таких мер не будет ( ( ( ( (