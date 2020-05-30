Два человека погибли при пожаре в Новоалтайске

Серьезный пожар произошел утром 30 мая в Новоалтайске. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух человек.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в пятом часу утра. Об инциденте сообщили с опозданием, поэтому на момент прибытия первых подразделений жилой дом и надворные постройки уже горели открытым огнем.

"К тушению было привлечено семь единиц боевой и специальной техники, 23 человека личного состава. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. Около часа потребовалось спасателям для ликвидации открытого горения", – рассказали в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия обнаружены двое погибших – мужчина и женщина. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров.