Барнаульцы нашли на своем дачном участке большого странного паука

Жители Барнаула в социальных сетях показали паука, которого нашли на своем дачном участке. Найденная особь для них оказалась совсем неизвестной.
"Вот такого гостя встретили на даче в Научном городке ''СНТ Обь'', кто знает, что за род, ядовит или нет?" – написал автор поста.
В комментариях несколько человек написали о том, что уже находили похожих пауков на свои огородах, а одна из местных жительниц рассказала, что у нее на участке буквально "нашествие" таких насекомых.
Нашлись и знатоки, которые рассказали, что на фото особь южнорусского тарантула. Они малоядовиты, а укусы вызывают только местный эффект.
Комментарии
Это короновирус второй волны (о которой говорил ВВП)!!!
Тарантул. И ничего страшного, в степной зоне края постояяные жители дач и огородов. К осени и домой могут приползти на "зимовку". Укус больной, но не ядовитый.
Тарантул. Только маленьких приходилось видеть. Не особо опасный, но прыгает и может тяпнуть.
"нашествие" таких насекомых
С детства боюсь ВСЕХ пауков... Но даже я давно знаю, что они - не насекомые. Слово "насекомое" уже предполагает наличие 6 лапок, а у паука их 8... Хотя и те, и другие - членистоногие. Брррр... и те, и другие - мерзость... кроме муравьишек...
Все прямо такие зоологи. Не ядовитый. Поезжайте в Научный городок, испытайте укус, потом пишите.