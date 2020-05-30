Барнаульцы нашли на своем дачном участке большого странного паука

Жители Барнаула в социальных сетях показали паука, которого нашли на своем дачном участке. Найденная особь для них оказалась совсем неизвестной.

"Вот такого гостя встретили на даче в Научном городке ''СНТ Обь'', кто знает, что за род, ядовит или нет?" – написал автор поста.

В комментариях несколько человек написали о том, что уже находили похожих пауков на свои огородах, а одна из местных жительниц рассказала, что у нее на участке буквально "нашествие" таких насекомых.

Нашлись и знатоки, которые рассказали, что на фото особь южнорусского тарантула. Они малоядовиты, а укусы вызывают только местный эффект.