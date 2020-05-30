Проект жилого комплекса между "Ашаном" и "Лентой" раскритиковал архитектор

Член союза архитекторов России Алексей Квасов считает, что строительство комплекса на несколько тысяч жителей без соответствующих коммуникаций и вблизи ТЦ может стать ошибкой. Ранее территория между "Ашаном" и "Лентой" предназначалась для общественно-деловой застройки.

"Там идет постоянный трафик, загазованность, большое количество людей, которые постоянно идут из одного торгового центра в другой. Коммуникации, которые прокладываются в Барнауле, рассчитываются под определенный объем потребления. Этот объем потребления прогнозируется генеральным планом города, исходя из этих зон. Сколько, например, может быть стоков у обычного торгового центра и у большого жилого района? Это абсолютно разные числа. Конечно, здесь есть определенный риск, что эти коммуникации просто перестанут справляться", – цитируют архитектора "Вести".

По его словам, жильцы нового комплекса могут также столкнуться с проблемой отсутствия школ, детских садов и больниц в шаговой доступности.