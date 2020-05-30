Из-за прорыва теплосети в Барнауле без горячей воды остались 130 домов

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В субботу, 30 мая, в районе улицы Северо-Западной в Барнауле произошел прорыв магистральной теплосети, сообщает пресс-центр мэрии.

Из-за повреждения трубы диаметром в 700 милимметров и затопления водой тепловой камеры без горячего водоснабжения остались 129 многоквартирных домов, пять школ, десять детских садов и одна поликлиника.

Из-за ремонтных работ было частично ограничено движение по Юрина и Северо-Западной, движение троллейбусов № 6 и 7 организовано по Малахова до проспекта Ленина.

На данный момент БТСК восстанавливает поврежденный участок теплосети, прорыв планируют устранить к 10 вечера сегодняшнего дня.