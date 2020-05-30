"Государство нас не ласкает". Пригожин заявил о праве артистов на возврат налогов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о праве артистов, платящих налоги, требовать от государства возврата денег. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Напомним, что ряд звезд российского шоу-бизнеса подали в ФНС обращения с просьбой выдачи господдержки для их компаний. Пригожин поддержал их, отметив, что вложенные в казну средства дают деятелям культуры возможность потребовать помощи в трудные дни.

"Правильно сделали, что обратились. Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", – сказал продюсер.

Пригожин предложил работникам творческих профессий создать независимый фонд, который бы помогал артистам в трудных ситуациях. При этом он заметил, что организация должна быть "непоколебимой", а средства не должны оказаться в чьем либо кармане.