В Бийске на территории консервного завода снесли старую водонапорную башню. Видео

29 мая в Бийске снесли старую водонапорную башню на территории бывшего овощеконсервного завода на улице Ивана Тургенева, сообщает "Инцидент Бийск".

При падении строение подняло большое облако кирпичной пыли, а хлопок был слышен по всему микрорайону Заречье. Как отметили в сообщении, многих местных жителей напугал неожиданный "взрыв" в районе "Пятачка".

По всей видимости, постройку снесли из-за угрозы обрушения. О планах возведения новых сооружений на освободившейся от водонапорной башни территории пока неизвестно, однако судя по видео, на территорию завода уже завезены строительные материалы.