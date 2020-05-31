В Бийске на территории консервного завода снесли старую водонапорную башню. Видео

29 мая в Бийске снесли старую водонапорную башню на территории бывшего овощеконсервного завода на улице Ивана Тургенева, сообщает "Инцидент Бийск".
При падении строение подняло большое облако кирпичной пыли, а хлопок был слышен по всему микрорайону Заречье. Как отметили в сообщении, многих местных жителей напугал неожиданный "взрыв" в районе "Пятачка".
По всей видимости, постройку снесли из-за угрозы обрушения. О планах возведения новых сооружений на освободившейся от водонапорной башни территории пока неизвестно, однако судя по видео, на территорию завода уже завезены строительные материалы.
Комментарии
Хлопок? Кто хлопал-то?
Корректоршу с банкфакса выперли, так вы эту безграмотную приютили что ли?
Хлопок? Кто хлопал-то?
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не удивляйтесь, это современный новостной язык. вместо падения говорят "жесткая посадка". а в старину бабки черта не называли, а говорили "нечистый"
Да никто уже безграмотности и не удивляется. Безграмотность и непробиааемая тупость - это показатели нынешнего времени. Это мода. Хорошо, что она так непостоянна
на территории бывшего консервного завода снесли бывшую водонапорную башню. как-то так правильнее