В МЧС раскрыли подробности инцидента с утонувшими детьми в Алтайском крае

В ГУ МЧС по Алтайскому краю раскрыли подробности об инциденте с утонувшими в реке малышами в селе Овечкино Завьяловского района.

По информации ведомства, трое детей семи, пяти и трех лет плавали на лодке на необорудованном для купания и отдыха участке реки Кулунда без присмотра взрослых. В какой-то момент они оказались в воде, но старший из них сумел выбраться на берег и рассказать взрослым о произошедшем. Тела утонувших вскоре были обнаружены.

На месте трагедии работали водолазы, психологи, сотрудники полиции и госинспекции по маломерным судам, представители сельсовета и муниципалитета, а также местные жители. В общей сложности в операции было задействовано 25 человек и восемь единиц техники.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В министерстве напомнили родителям об опасностях нахождения детей на водоемах в летнее время. Чтобы избежать трагедии, следует придерживаться ряда правил. В частности, следует держать ребенка в поле зрения, когда он находится в воде. Детям, которые не умеют плавать или плохо это делают, следует надеть надувные нарукавники или жилеты. При этом при купании нельзя нырять с мостов и причалов, а также подплывать к лодкам, катерам и судам.

Помимо этого, ребенку следует рассказать о правилах поведения в критических ситуациях: он должен знать об опасности водоворотов, судорог, больших волн, сильных течений и так далее.