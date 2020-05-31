В Алтайском крае появилась карта заказников

В Алтайском крае разработали пилотную версию интерактивной онлайн-карты особо охраняемых природных территорий, с помощью которой можно детально изучить их границы, сообщает пресс-служба Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

"В ней отражаются базовые слои карты и уточненные границы особо охраняемых территорий региона. К интерфейсу карты подключен слой, содержащий информацию из пополняемой базы данных "Красная книга Алтайского края" и раздел панорамных и фотоматериалов по территории края", – сказано в сообщении.

В общей сложности на карте представлено 107 особо охраняемых природных территорий краевого значения, 38 государственных природных заказников, 67 памятников природы, природные парки "Ая" и "Предгорье Алтая", а также заповедник "Тигирекский".

Отмечается, что разработка проекта осуществлялась Алтайским краевым отделением русского географического общества совместно с региональным Минприроды и экологии и КГБУ "Алтайприрода".