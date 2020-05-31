Крупнейший торговый центр Барнаула выставили на продажу за 500 миллионов

В Барнауле выставили на продажу крупнейший торгово-выставочный центр "Республика" на проспекте Космонавтов. Соответствующее предложение опубликовано на сайте "Авито".

В тексте объявления сказано, что в здании базируются магазины стройматериалов, мебели, фуд-корт и детская игровая комната. На четвертом этаже находится галерея "Республика ИЗО", открытая в 2012 году арт-критиком Вадимом Климовым.

ТВЦ "Республика" располагается по адресу проспект Космонавтов, 6г, и занимает свыше 43 тысяч кв. метров. Здание находится в собственности московской компании "СБК Республика", связанной со Сбербанком.

Торги проводятся в форме публичного предложения с последовательным снижением стоимости. Начальная цена – 500 миллионов рублей.