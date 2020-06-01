Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам. Размер пособия запланирован на уровне МРОТ.

Как сообщают "Известия", законопроект на рассмотрение внесет партия ЛДПР в понедельник, 1 июня. Согласно документу, на выплаты смогут рассчитывать те, кто ведет домашнее хозяйство. Например, убирает дом, готовит пищу, ухаживает за детьми, инвалидами или пожилыми родственниками.

Один из авторов проекта – депутат Ярослав Нилов. По его словам, право на пособие будет иметь только один из членов семьи при условии, что доход семейства на одного члена не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

В случае принятия законопроекта документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года.