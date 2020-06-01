Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам. Размер пособия запланирован на уровне МРОТ.
Как сообщают "Известия", законопроект на рассмотрение внесет партия ЛДПР в понедельник, 1 июня. Согласно документу, на выплаты смогут рассчитывать те, кто ведет домашнее хозяйство. Например, убирает дом, готовит пищу, ухаживает за детьми, инвалидами или пожилыми родственниками.
Один из авторов проекта – депутат Ярослав Нилов. По его словам, право на пособие будет иметь только один из членов семьи при условии, что доход семейства на одного члена не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
В случае принятия законопроекта документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
Комментарии
Хотя бы что-то
А за что им платить??? Если сидят значит могут себе позволить!
Давно пора!
не надейтесь - не примут
Если сидят значит могут себе позволить!
А если ребёнок - инвалид детства из-за врачебной ошибки? Когда вся жизнь и все надежды на карьеру и нормальную работу для матери перечёркнуты? Не понаслышке знаю, рядом пример... А потом время проходит, ребёнок подрос - и кому эта женщина теперь нужна, кто её на работу возьмёт даже с высшим обазованием! А пособие по уходу за ивалидом уже не платят...
А если ребёнок - инвалид детства из-за врачебной ошибки? Когда вся жизнь и все надежды на карьеру и нормальную работу для матери перечёркнуты? Не понаслышке знаю, рядом пример... А потом время проходит, ребёнок подрос - и кому эта женщина теперь нужна, кто её на работу возьмёт даже с высшим обазованием! А пособие по уходу за ивалидом уже не платят...
Ну кто ухаживает за такими детками, они сюда к сожалению не попадут скорей всего, т.к. получают пособие по уходу! А как ухаживающий потом думаю надо будет еще доказать что нуждаешься и о будеткак всегда много нюансов, всем не назначят.
Это было бы неплохо для всех. Тогда все низкооплачиваемые работники, получающие на уровне или чуть выше МРОТ, сели бы дома. Работодатели, чтобы привлечь людей, были бы вынуждены поднять зарплаты. Экономику эта мера бы взбодрила.
Из минусов - алкашам раздолье.
Только не примут.
То есть ленивая баба, которая привыкла спать до обеда будет получать чуть меньше меня, работающего человека? При том, мою домашнюю работу никто не отменял. Я прихожу вечером и занимаюсь домашними делами. И с моей зарплаты удерживаются деньги на налоги, которые пойдут на содержание ленивых теток? Отношусь к данному новшеству крайне отрицательно.
Мы все знаем, что из-за одной поганой партии это никогда не примут
Всё это больше на рекламу партии ЛДПР смахивает.
На пенсионеров денег нет. Вы же размечтались домоседки. Держитесь.