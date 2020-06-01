"Города не знает". В Новосибирске после ДТП пропал 17-летний житель Алтайского края

17-летний житель Алтайского края пропал после ДТП в Новосибирске, сообщает "Сибкрай.ру" со ссылкой на волонтеров "Лизы Алерт".

Несовершеннолетний Максим Т. исчез 26 мая, после того как утром ушел из Городской клинической больницы скорой помощи №2. Как объяснила представитель волонтерской организации "Лиза Алерт" Елизавета Лиманская, подросток приехал в город на заработки из Алтайского края. "Ранее не терялся, города не знает", – добавила поисковик.

Рост около 178 сантиметров, обычное телосложение, короткие темно-русые волосы. На лице имеются свежие ссадины, а в день исчезновения Максим был одет в черно-белую куртку с геометрическим рисунком, темно-синие штаны, темную толстовку и зеленые кроссовки.

Данные о возможном местонахождении пропавшего жителя Алтайского края просят сообщать в полицию по номеру 112 или волонтерам "Лиза Алерт" по телефону горячей линии – 8-800-700-5432.