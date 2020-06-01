Мост на шоссе Ленточный бор в Барнауле станет четырехполосным к осени

В Барнауле продолжают расширять объездную дорогу до четырех полос, сообщает пресс-центр мэрии.
По информации регионального Минтранса, реконструкцию участка протяженностью в 800 метров и мостового перехода через Барнаулку на шоссе Ленточный бор начали в 2019 году и планируют завершить в октябре этого года. Всего до конца 2021 года дорожники планируют обновить 4,5 километра трассы.
Решение о расширении приняли в связи с большой нагрузкой на дорогу. Дополнительные полосы сократят время пребывания в пробках, а наличие карманов для общественного транспорта позволит экономить время при пропуске автобусов.
Для пешеходов планируют организовать тротуары и переходы. Кроме того, на трассе установят линии освещения, на всем реконструированном участке появятся новые дорожные знаки.
Комментарии
самое "узкое" место - это кольцо возле бывшего поста ГАИ. особенно когда на нем навалены булыжники зачем-то
Появятся новые дорожные знаки....с ограничением 40км/ч
Какой толк от четырёхполосного моста, коли дальше до Кордона снова их две - по одной в каждую сторону?
Да, тротуарчик красивый, но сколько народу там прогуливается? Разве что до остановки автобусной.
1.06.2020 18:40
- гость -
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А где там гулять, ходить, ездить на велике? Скудная у тебя логика однако. Как будет где - так и будут. Или право имеют только богатые и сильные на своих жоповозках там передвигаться? Тротуар должен быть в первую очередь вообще. И не только тут.
Там пока их две до кольца на бывшем посту ГИБДД. Уже лес рубят, будет 4 полосы.
Автобусные карманы не решат проблемы пробок. Уже во многих странах мира от них избавляются. Вместо автобусных карманов надо делать новые полосы, которые потом могут стать выделенными
Шоссе Ленточный бор надо было расширять не до 4-х, а до 6-и полос движения. По Госту выделенные полосы можно делать на дорогах, на которых не менее 6-ти полос движения. Также и улицу Попова надо расширять до 6 полос, чтобы можно было обустроить выделенки, если у нас так хотят развивать общественный транспорт, который должен ходить без пробок.
Помимо шоссе Ленточный бор и улицы Попова, дороги надо расширять на улицах Трактовая, Дальняя и Новосибирская, чтобы поток, идущий с улицы Попова не упирался в бутылочное горлышко, расширить надо Южный тракт и ул. Власихинскую, чтобы транспортные потоки, идущие с дороги по шоссе Ленточный бор также не упирались в бутылочные горлышки. Не помешало бы построить отрезок улицы Власихинская от ул. Малахова до пр. Строителей, пустив трамвай по новой ветке
Молодцы. Работают без выходных в отличии от артистов дотаций не просят.