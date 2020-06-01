Мост на шоссе Ленточный бор в Барнауле станет четырехполосным к осени

В Барнауле продолжают расширять объездную дорогу до четырех полос, сообщает пресс-центр мэрии.

По информации регионального Минтранса, реконструкцию участка протяженностью в 800 метров и мостового перехода через Барнаулку на шоссе Ленточный бор начали в 2019 году и планируют завершить в октябре этого года. Всего до конца 2021 года дорожники планируют обновить 4,5 километра трассы.

Решение о расширении приняли в связи с большой нагрузкой на дорогу. Дополнительные полосы сократят время пребывания в пробках, а наличие карманов для общественного транспорта позволит экономить время при пропуске автобусов.

Для пешеходов планируют организовать тротуары и переходы. Кроме того, на трассе установят линии освещения, на всем реконструированном участке появятся новые дорожные знаки.