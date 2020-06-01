Путин назначил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он сообщил во время совещания с рабочей группой, пишет "Ъ".

"Мы предлагаем провести голосование не только в эту дату, но и в течение шести дней до этого основного дня. В общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю заражение во время голосования", – сказала Элла Памфилова.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что голосование будет безопасным, поскольку к этому времени, по ее словам, эпидемиологические показатели оптимизируются. Кроме того, отмечается, что день голосования будет объявлен выходным.