Иномарка на полной скорости протаранила трамвай в Барнауле

В Барнауле на кольце у ТЦ "Волна" иномарка протаранила трамвай. Из-за аварии движение электротранспорта полностью остановилось.

По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости въехал в вагон. В результате лобовая часть машины получила очень серьезные повреждения. Трамвай с путей не сошел.

На месте происшествия работали медики, сотрудники полиции и пожарные. Информации о пострадавших нет.

В данный момент движение полностью восстановлено.

Ранее amic.ru писал о том, что на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна произошло серьезное ДТП. В результате столкновения один из автомобилей сильно пострадал, значительно повреждена лобовая часть.