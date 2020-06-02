Отец переехал годовалого сына на грузовике в Алтайском крае

28 мая в селе Поперечном Каменского района Алтайского края водитель грузовика переехал собственного годовалого сына, сообщают "Каменские известия".

Как отмечается, мужчина 1992 года рождения, находясь за рулем автомобиля ЗИЛ-130, ехал задним ходом и не заметил, как под колесами оказался его годовалый сын. Взрослых в этот момент рядом не было.

В результате наезда ребенок получил перелом костей таза, а также многочисленные ссадины лица и ушибы. После аварии малыша доставили в Каменскую ЦРБ. Сейчас восстановлением его здоровья занимаются в краевой больнице.

ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.