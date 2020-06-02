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Пять автомобилей и трое пострадавших. Массовое ДТП произошло в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова

Фото: vk.com/incident22

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в Барнауле, пишет "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова. По словам свидетеля, водителю одной из машин стало плохо и произошло ДТП. Его увезли на скорой.

Как рассказали в барнаульской ГИБДД, 39-летний водитель, находясь за рулем Toyota Vista, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с впереди движущимися Mitsubishi Outlander, Toyota Picnic, Toyota Ist и Subaru Forester.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Они оказали помощь водителям двух автомобилей и одной пассажирке.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.06.2020 11:42
- гость -

веселый паровозик
вот рулишь себе сознательно без аварий всю жизнь.. и тут раз и какой то косорукий 4 машины ушатал

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