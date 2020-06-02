Пять автомобилей и трое пострадавших. Массовое ДТП произошло в Барнауле

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в Барнауле, пишет "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сизова. По словам свидетеля, водителю одной из машин стало плохо и произошло ДТП. Его увезли на скорой.

Как рассказали в барнаульской ГИБДД, 39-летний водитель, находясь за рулем Toyota Vista, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с впереди движущимися Mitsubishi Outlander, Toyota Picnic, Toyota Ist и Subaru Forester.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Они оказали помощь водителям двух автомобилей и одной пассажирке.