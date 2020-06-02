Всплеск комариной активности в Алтайском крае продолжится весь июнь, а вот в июле кровососов станет значительно меньше. Такой прогноз amic.ru дала член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.

По словам ученой, сейчас все зависит от погоды. Синоптики прогнозируют, что в Алтайском крае в ближайшие дни будут заморозки. А в целом лето будет ветреным и жарким.

"Синоптики прогнозируют жаркое и ветреное лето. Комары могут исчезнуть именно из-за ветра, так как у них парящий, парашютный способ перелета. Да и в жару и засуху ни одни кровососы не выживут. Также комаров станет меньше из-за ночных заморозков, которые обещают синоптики уже в ближайшие дни. Если реально так и будет, то погибнет большое количество яиц и личинок", – прогнозирует она. Также в июле появятся стрекозы и птицы мухоловки, которые будут поедать кровососов.

Большую численность комаров в регионе специалист объясняет большой влажностью.

"Стоит теплая температура, много воды (ведь у комаров водные личинки). Тепло и влага – это те условия, которые наиболее благоприятны для этих насекомых. Для размножения личинок подходят даже консервные баночки с водой или бочки с дождевой водой, которые стоят у многих на дачах", – рассказала она. Эта же влажность объясняет и внезапное появление комаров среди зимы, добавила собеседница. "У меня многие спрашивают, почему у нас зимой комары в подъездах. Все из-за тепла и высокой влажности. Личинки размножаются и развиваются даже в водоемчиках из труб и конденсате", – рассказала она.

Впрочем, такой всплеск комаров наблюдается не по всему Алтайскому краю. К примеру, в степных районах, ближе к Змеиногорску, их меньше.

"Все зависит от того, какие в этом районе водоемы: соленые или пресные, пересыхающие или старичные или с быстробегущей водой. В зависимости от этого на территории будут обитать разные группы насекомых, в том числе и комаров", – сказала Людмила Комарова.

Собеседница добавила, что численность кровососов ежегодно растет из-за потепления климата. Увеличивается не только количество особей, но и их видовое разнообразие. Но это не значит, что в следующем году комаров будет еще больше. Все опять-таки зависит от погоды, заключила ученая.