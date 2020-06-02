Тарифы – выше, вода – чище. В мэрии рассказали, как улучшат водоснабжение пригорода

В следующие десять лет барнаульский водоканал потратит около 300 млн рублей на улучшение качества воды в пригороде Барнаула. По концессионному соглашению с мэрией компания будет обслуживать системы водоснабжения и водоотведения в поселках Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка, Лебяжье и Новомихайловка. Это неизбежно приведет к росту тарифов, но жители могут рассчитывать на поддержку властей, рассказали в мэрии на пресс-конференции 2 июня.

В администрации Барнаула отметили, что сейчас инфраструктура поселков изношена, в воде фиксируют высокое содержание железа и марганца, а жители жалуются на слабый напор. Соглашение, подписанное 27 марта, предусматривает реконструкцию более 11 км сетей, модернизацию девяти артезианских водозаборов и установку четырех станций обезжелезивания воды.

Кроме того, водоканал планирует установить в поселках новое оборудование, которое позволит контролировать давление и расход воды в онлайн-режиме. Из средств, необходимых на модернизацию и строительство новых объектов, 50 млн вложит водоканал и еще около 150 млн – администрация города по адресной инвестиционной программе.

"Мы уже начали работы на артезианском водозаборе в Ягодном. Нужно понимать, что за один день ситуация в пригороде не решится. Где-то уже есть необходимое оборудование. Но оно эксплуатировалось неправильно, из-за чего не достигались нужные объемы воды. А где-то придется бурить новые скважины и строить водонапорные башни. Поэтому соглашение и заключено на 10 лет: будем работать, учиться на ошибках и исправлять ситуацию", – рассказал гендиректор водоканала Андрей Полюго.

Новые тарифы для жителей пригорода еще не определены. Окончательно вопрос решится в конце июня, пояснил замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров. Новые тарифы вступят в силу с июля 2020 года. Однозначно можно сказать, что они будут значительно выше прежних. Предполагается, что за водоснабжение жителям придется платить по 89,52 рубля за кубометр, а по водоотведению – 47,29 рубля за кубометр.

Но Федоров подчеркнул, что повышение цены за воду жителям пригорода компенсируют из городского бюджета. Для этого нужно обратиться в комитет по социальной поддержке населения. Расходы на водоснабжение за июль можно будет компенсировать уже в августе, отметили в мэрии.

Всего в поселках, где планируется модернизация системы водоснабжения, проживает 13948 человек.