Тарифы – выше, вода – чище. В мэрии рассказали, как улучшат водоснабжение пригорода

В следующие десять лет барнаульский водоканал потратит около 300 млн рублей на улучшение качества воды в пригороде Барнаула. По концессионному соглашению с мэрией компания будет обслуживать системы водоснабжения и водоотведения в поселках Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка, Лебяжье и Новомихайловка. Это неизбежно приведет к росту тарифов, но жители могут рассчитывать на поддержку властей, рассказали в мэрии на пресс-конференции 2 июня.
В администрации Барнаула отметили, что сейчас инфраструктура поселков изношена, в воде фиксируют высокое содержание железа и марганца, а жители жалуются на слабый напор. Соглашение, подписанное 27 марта, предусматривает реконструкцию более 11 км сетей, модернизацию девяти артезианских водозаборов и установку четырех станций обезжелезивания воды.
Кроме того, водоканал планирует установить в поселках новое оборудование, которое позволит контролировать давление и расход воды в онлайн-режиме. Из средств, необходимых на модернизацию и строительство новых объектов, 50 млн вложит водоканал и еще около 150 млн – администрация города по адресной инвестиционной программе.
"Мы уже начали работы на артезианском водозаборе в Ягодном. Нужно понимать, что за один день ситуация в пригороде не решится. Где-то уже есть необходимое оборудование. Но оно эксплуатировалось неправильно, из-за чего не достигались нужные объемы воды. А где-то придется бурить новые скважины и строить водонапорные башни. Поэтому соглашение и заключено на 10 лет: будем работать, учиться на ошибках и исправлять ситуацию", – рассказал гендиректор водоканала Андрей Полюго.
Новые тарифы для жителей пригорода еще не определены. Окончательно вопрос решится в конце июня, пояснил замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрей Федоров. Новые тарифы вступят в силу с июля 2020 года. Однозначно можно сказать, что они будут значительно выше прежних. Предполагается, что за водоснабжение жителям придется платить по 89,52 рубля за кубометр, а по водоотведению – 47,29 рубля за кубометр.
Но Федоров подчеркнул, что повышение цены за воду жителям пригорода компенсируют из городского бюджета. Для этого нужно обратиться в комитет по социальной поддержке населения. Расходы на водоснабжение за июль можно будет компенсировать уже в августе, отметили в мэрии.
Всего в поселках, где планируется модернизация системы водоснабжения, проживает 13948 человек.
Комментарии
п.Лесной. вода с песком. фильтра на меся не хватает. желтая фигня. жесткая. чай налиаешь - пленка плавает и на стенках кружки осадок коричневый. 2 фильтра на входе и для чая водопровод через тройной фильтр Барьер (отлдельный кран) - не справляется.
Вызывал, чистили трубы....не помогло. 2-3 дня и снова так же все. вода ужасная. У знакмоых в Октябрьском - тоже самое.
Ну наконец то с водой будем
А зачем вы в Лесной переехали? Что там может быть хорошего, кроме дешевого жилья?
лесной - это еще та дыра.
Львиная доля воды в этих поселках уходит на полив и другие нужды помимо питья и приготовления пищи. Круто придумано - через станцию обезжелезивания огороды поливать. Кто-то хорошо наварит за счет жителей и бюджета.
При таких ценах проще каждому самому скважину пробурить. Быстро окупится.
В п. Ягодное как лето, так из крана какая-то чернота идет, вещи даже невозможно постирать, не говоря уже о том, чтобы пить.
Вот поживете без воды, хмыри городские, тогда посмотрим на вас
за водоснабжение жителям придется платить по 89,52 рубля за кубометр, а по водоотведению – 47,29 рубля за кубометр
неплохо, неплохо
против 20,96 руб./куб. м. и 16.55 руб./куб. м. в Барнауле )))
Понакупали себе коттеджей, теперь жалуются, что вода дорогая))))
2.06.2020 14:27
Каланча
Вот поживете без воды, хмыри городские, тогда посмотрим на вас
и как раньше люди жили без водопровода уму непостижимо )))
Вам же сказали администрация поможет, или вы в это не верите?!
Мы все очень ждем нормальной решения этой проблемы....
Жители Змеиногорска в соцсетях жалуются на отсутствие холодной воды в домах в течение нескольких недель. Одна из горожанок Наталья Павлова опубликовала жалобу в своем Instagram.
"Пришла на работу опять в расстроенных чувствах, потому что дома в очередной день опять нет воды. Пять недель подряд в нашем доме", – говорит женщина.
Павлова отметила, что проблема актуальна для всего города, и увидеть воду можно только ночам.
Как сообщает "Змеиногорский вестник", межрайонная прокуратура установила, что почти две тысячи жителей Змеиногорска получают холодное водоснабжение с нарушением допустимых перерывов в подаче. Для устранения выявленных недочетов в отношении МУП "Водоконал г. Змеиногорска" возбуждено административное дело.