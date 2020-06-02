В Барнауле отменили ряд авиарейсов на июнь

Международный аэропорт Барнаула объявил об отмене ряда авиарейсов на июнь, сообщается на странице воздушной гавани в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, отменены рейсы по следующим датам:

"Уральские авиалинии", рейсы U6651/652 – 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 июня 2020 года; рейсы U6631/632 – 2, 6, 9 июня 2020 года;

"Аэрофлот", рейсы SU1430/1431 – 2, 4 июня 2020 года; SU1432/1433 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня 2020 года;

"СиЛА", рейсы СЛ47/48 – 1, 3, 5 июня 2020 года;

"КрасАвиа", рейсы ЭК83/84 – 2 июня 2020 года;

"ЮТэйр", рейсы ЮТ183/184 – 3, 7 июня 2020 года;

"ИрАэро", рейсы РД225/226 – 5, 12, 16, 19, 23, 26 июня 2020 года;

"Северный ветер", рейсы N427/28 – 4, 11 июня 2020 года; N4753/754 – 4, 11, 18, 25 июня 2020 года;

"НордСтар", рейсы Y7309/310 – 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня 2020 года; Y7311/312 — 12, 16, 19, 23, 26, 30 июня 2020 года.

На сайте аэропорта уточняется, что рейсы отменены по решению авиакомпаний. Информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта по телефону +7 (3852) 543009.