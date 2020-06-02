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Алтайского чиновника обвиняют в получении взятки при запуске солнечных электростанций

, ИА "Амител"
Бывшего начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями сибирского Ростехнадзора и его посредника ждет суд
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве при введении в эксплуатацию солнечных электростанций в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, бывший начальник Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением сибирского Ростехнадзора при посредничестве своего знакомого в 2019 году незаконно получил 326 тысяч рублей за подготовку документов для введения в эксплуатацию солнечных электростанций в Республике Алтай без фактической их проверки.

Первоначальное вознаграждение оценивалось в виде двух земельных участков вблизи озера Манжерок, однако в дальнейшем его заменили на деньги. При этом второй обвиняемый, который был посредником при получении взятки, также организовал поддельный документооборот для создания видимости легальности получения денег за якобы оказанные услуги.

Обвиняемых задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю во время сделки. При обыске у одного из подозреваемых стражи порядка обнаружили и изъяли боеприпасы, которые хранились незаконно.

Мужчин обвиняют по статьям "Получение взятки через посредника", "Посредничество во взяточничестве" и "Незаконное приобретение и хранение боеприпасов". Уголовное дело вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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