Правительство захотело запретить мусоропроводы

В российском правительстве предложили изменить строительные нормативы, в том числе исключить оборудование многоквартирных домов мусоропроводами, потому что они мешают вести раздельный сбор мусора, сообщает "Интерфакс".

Вице-премьер Виктория Абраменко уже утвердила план внедрения раздельного сбора отходов, предусматривающий полной отказ от мусоропроводов в зданиях. Минстрой рассмотрит инициативу и даст ответ до 1 августа 2020 года.

Кроме того, рассматривается вариант установки в домах измельчителей продуктов, благодаря которым получится уменьшить количество пищевых отходов. На это предложение сотрудникам ведомства предстоит ответить до 1 октября.