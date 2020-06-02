Правительство захотело запретить мусоропроводы

В российском правительстве предложили изменить строительные нормативы, в том числе исключить оборудование многоквартирных домов мусоропроводами, потому что они мешают вести раздельный сбор мусора, сообщает "Интерфакс".
Вице-премьер Виктория Абраменко уже утвердила план внедрения раздельного сбора отходов, предусматривающий полной отказ от мусоропроводов в зданиях. Минстрой рассмотрит инициативу и даст ответ до 1 августа 2020 года.
Кроме того, рассматривается вариант установки в домах измельчителей продуктов, благодаря которым получится уменьшить количество пищевых отходов. На это предложение сотрудникам ведомства предстоит ответить до 1 октября.
Комментарии
Когда уже будут образованных людей брать....
У нас многоквартирный дом, 2 лифта и пожарная лестница. Весь подъезд спускается только на лифтах, включая и второй этаж. Представляю картину утром полный лифт людей с мусором)))) класс)))
Российское правительство думайте лучше, можно предусмотреть три мусоропровода.
Какая нахрен разница ,если потом нет никакой переработки,а всё везут на один и тот же полигон. Поменяйте сначала в КОНСЕРВАТОРИИ
18:17
- гость -
У нас многоквартирный дом, 2 лифта и пожарная лестница. Весь подъезд спускается только на лифтах, включая и второй этаж. Представляю картину утром полный лифт людей с мусором)))) класс)))
Вы глупая. Во многих новостройках жильцы сами заваривают мусоропровод - что бы не воняло как в брежневках и живность не распространялась. Сначала многие против, но через полгодика все довольны.
Измельчители? А кто их будет регулярно промывать и обеззараживать?
Новый побор в квитанциях, без выезда на место?
Что за бред?
Чиновники, остановитесь!
Это правительство само нужно отправить в мусоропровод, без сортировки, вперемешку с отбросами.
Ну теоретически они правы. Правда прежде чем запрещать, нужно бы наладить раздельный сбор мусора.
запретить уже МУСОР!!! и мы должны будем всё съедать... ну или прятать в квартирах по углам... а, ну или из машин по ночам выкидывать...
А как же проводы мента на пенсию?
2.06.2020 18:29
- гость -
15 лет дому ни запаха, ни одной мышки и крыски. Глупенькая, наймите себе дворника с уборщицой и будет вам счастье и чистота в доме.А так дальше продолжайте ездить в лифте и наслаждаться ароматом от соседского мусора ))))))