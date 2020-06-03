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Отец Жанны Фриске пожаловался на приставов

, ИА "Амител"
Владимир Фриске долго не мог вернуть деньги, выданные ему на лечение дочери
Фото: Telegram-канал Mash

Фото: Telegram-канал Mash

Отец Жанны Фриске обжаловал в суде размер сбора в пользу приставов, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2017 году "Русфонд" выделил на лечение известной певицы 21 миллион рублей, которая тогда страдала от рака мозга. К сожалению, деньги знаменитости не понадобились – она умерла в том же году.

Суд постановил взыскать средства с родителей певицы, Владимира и Ольги Фриске, а также с ее мужа Дмитрия Шепелева.

С отца певицы приставы потребовали 14 миллионов долга и почти 1,5 миллиона исполнительного сбора. Ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность, он попросил уменьшить сумму сбора почти на 400 тысяч.

Суд отказал, однако после Владимир Фриске смог обжаловать решение.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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