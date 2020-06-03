"Можем не справиться". Чего боится Арсен Осипов после скандала с сокращением врачей

После скандала, вызванного информацией о сокращении ведущих врачей в Центре материнства и детства Алтайского края и переводе их в ранг уборщиков, главный детский ортопед-травматолог, профессор, доктор медицинских наук, Арсен Осипов дал интервью "Вести.Алтай", в котором рассказал, что произошло в отделении ортопедии и чего он сейчас боится.

Листочки без объяснений

"29 мая в час дня в ординаторской работник отдела кадров просто, без объяснений, раздала всем сотрудникам листочки, где было написано, что в связи с приказом министерства здравоохранения Алтайского края с 1 июня 2020 года наше ортопедическое отделение будет закрыто. Ранее об этом нас никто не предупреждал", — вспоминает Осипов о том, как ознакомился со скандальным документом.

По словам профессора, в этом письме "было очень хитро сказано", что если сотрудники не согласятся на предлагаемую администрацией другую работу в качестве уборщиков помещений, уборщиков территорий, через два месяца действующий контракт с ними будет расторгнут.

"С одной стороны работодатель все учел правильно: нас предупреждают за два месяца до того, как это сделать явью. Но с другой стороны, когда я и мои работники получили эти приказы, у нас сначала была оторопь, полукоматозное состояние. Мы не знали, что делать. А самое страшное было для меня то, что все обратились с вопросами именно ко мне, потому что я являюсь руководителем этого отделения", — рассказывает доктор медицинских наук.

Осипов рассказывает, что позвонил главному врачу Центра охраны материнства и детства, но тот не брал телефон. Между тем в отделении началась натуральная истерия. "Потому что процентов 90 наших работников платят кредиты. И получается так, что если человек не соглашается взять метлу и подметать больничный двор, через два месяца он будет безработным – контракт с ним расторгнут", — поясняет врач.

После того, как Арсен Осипов опубликовал видеообращение, в котором сообщил о новом трудовом этапе в своей жизни, разразился скандал. Позже в министерстве здравоохранения Алтайского края заявили, что никакого сокращения не планируется и что в Центре охраны материнства и детства идет реорганизация в связи с объединением отделения ортопедии с отделением травматологии 12 больницы.

"Мы можем просто не справиться"

Арсен Осипов уверен, что происходящее слияние не лучшее решение. Центр охраны материнства и детства всегда оказывал плановую медицинскую помощь, а в Барнауле есть другие медицинские учреждения, более подготовленные к оказанию экстренной, то есть неотложной медицинской помощи при угрожающих жизни состояниям.

"Я надеялся, что минздрав решит вопрос по-другому, что отделение (12-й больницы – прим.редакции) переведут в седьмую детскую больницу, которая давно работает на оказание экстренной и неотложной помощи детям. Там находится отделение детской хирургии, реаниматология, там есть дежурные врачи, дежурные медсестры, стационар в круглосуточном режиме принимает больных. А наш Центр охраны материнства и детства – это плановая больница, тут оказывают помощь детям, чьи заболевания не угрожают жизни в данный момент", — объясняет главный ортопед.

Еще одна большая проблема, по словам Осипова – это сокращение почти вдвое коечных мест для маленьких пациентов. Если раньше на два отделения их было около 100, то теперь стало 50.

"И это на оказание плановой ортопедической и экстренной помощи. А здесь ведь принимают детей со всего края. Сейчас я боюсь коллапса. Когда я сегодня (1 июня) к вам поехал (в студию "Вести Алтай"), на скорой привезли уже семь детей. А у нас на шесть отделений всего один санпропускник… Я боюсь, что мы задохнемся, — говорит врач, — Мы в таком положении, что если к нам сегодня ночью привезут пациента, которого срочно надо оперировать, то у нас нет дежурной операционной сестры, нет дежурного анестезиолога. У нас нет условий для оказания неотложной медпомощи для детей, которым может понадобиться срочная помощь в течение нескольких минут".

Профессор выражает опасение, что в связи с такой неготовностью может произойти ухудшение состояния пациентов, которым необходима срочная помощь и не исключает летальные исходы.

"Я хочу обратиться к родителям: ради Бога, оставляйте детей дома, не прыгайте на батутах и велосипедах, оберегайте от любых травм, потому что если будет большой наплыв травмированных, мы можем просто не справиться. А кто будет виноват? Наверное, как и всегда – врач, который не смог помочь", — резюмирует ортопед-травматолог.

Отметим, в комментарии минздрава Алтайского края пояснялось, что в данный момент Центре охраны и материнства временно ограничена плановая помощь "в связи со сложной эпидемиологической обстановкой". "В настоящее время здесь будет в полном объеме оказываться экстренная. Но после снятия ограничительных мероприятий плановая медпомощь также будет возобновлена", – пояснили в ведомстве. Также утверждается, что со всеми специалистами отделения заблаговременно прошла беседа о предстоящих изменениях.