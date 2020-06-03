Барнаульцы возмущены неудобной лестницей на пути к центру города

Житель Барнаула рассказал о неудобной металлической лестнице на пути к центру города. Фотографию конструкции он опубликовал в сообществе Barnaul22.
"Павловский тракт – Строителей, пешеходная зона. Посадили елки, сделали клумбы – красота. А дальше в 50 метрах за ж/д мостом обосновался автосервис. Там, где раньше была пешеходная дорожка, теперь парковка нависает над трамвайными путями. А вы скачете по железной лестнице вверх-вниз, невзирая на возраст, поклажу и наличие колясок с детьми", – написал автор поста.
Мужчина отметил, что люди предпочитают обходить эту лестницу вдоль трамвайных путей, чем подвергают себя риску.
Комментарии
что в итоге хотят? лифт или эскалатор?
что в итоге хотят? лифт или эскалатор?
космический корабль)))))
Это к Чубайсу вопрос
Елочка им не нравится
Ага, давайте железку снесем и елок насадим
Телепорт давай!
Чо возбудились, инфузории?
Мужик правильно говорит, о людях не думают, а должны, все делается на от...вали, а это наши налоги. Пусть прогуляются с малышами по городу
У нас пешеходные дорожки делают дураки и совсем не там где они должны быть. Был как то в Чехии в новом квартале, так они для автомобилей дороги сделали, а пешеходные не стали делать. Кругом грязь. Ну я и поинтересовался, что это за странный способ экономии. Оказывается они ждут где народ тропинки протопчет, а потом там пешеходные дорожки делают. Может лет через 30 и до наших чинуш это мысль дойдёт.
что в итоге хотят? лифт или эскалатор?
Портал в Светлое Будущее.
Зачем с малышами под ж/д мостом гулять?
По противоположной стороне есть удобный тротуар, в шаговой доступности пешеходный переход через проезжую часть . Одному мужчине не удобно стало , давайте теперь снесем автосервис с парковкой ,а он там тропинку себе протопчет
Случайно был один раз там. Удивился как всё нелепо там сделано, типа " и так сойдёт"
3.06.2020 09:37
- гость -
Чо возбудились, инфузории?
Мужик правильно говорит, о людях не думают, а должны, все делается на от...вали, а это наши налоги. Пусть прогуляются с малышами по городу
Юношеский максимализм, али старческий маразм? А, амёбушка?
3.06.2020 09:40
- гость -
Вы восхищаетесь их сообразительностью?! И вы правда считаете что это правильно? Жаль нет аборигена пока, я думаю он вам объяснил бы как это делается в цивилизованном обществе.
Елки и клумбы - красота. Только где он там, где елки и клумбы, видел нормальный тротуар? Его нет ни с той, ни с другой стороны. Зато каменные надолбы с елками, замерзающими в них зимой, торчат. А то, что ходить там негде - вот фигня какая, зато клумбы.
обходить эту лестницу вдоль трамвайных путей, чем подвергают себя риску.
по фото видно - камаз проедет без риска, не нужно ничего делать, нежные все стали, не нравится - сидите дома
3.06.2020 09:44
- гость -
По противоположной стороне нет удобного тротуара. Он есть до С.А., и непосредственно под путепроводом. А вот между, именно там, где елки и клумбы, тротуара как раз и нет. Есть разбитая неровная тропинка с камнями. Странная идея - наваять каменные столбы, но тротуара не сделать. По поводу того, "зачем гулять" - так если ты живешь где-то недалеко, ты просто вынужден там ходить.
Я там хожу с работы домой. Некоторые ступени сгнили, зимой чистят очень редко, реально можно ноги сломать. Под мостом снег никогда не чистят, в результате пешеходная дорожка завалена. Приходиться по трамвайным путям или сверху - по ж/д путям. А там с насыпи только на санях. При мне мужчина подскользнулся, скатился и хрясь о дерево. Думаю, всё! Нет, встал, встряхнулся и мне говорит: "Скатывайтесь, я Вас поймаю!" Какой-то добрый человек там изредка ступени прорубает. Спасибо ему!
3.06.2020 09:47
- гость -
Вы восхищаетесь их сообразительностью?! И вы правда считаете что это правильно? Жаль нет аборигена пока, я думаю он вам объяснил бы как это делается в цивилизованном обществе.
Безусловно, этот вариант не самый правильный и не самый "цивилизованный". Как я понял предполагалось едва ли не год по грязи ходить. Но Чехия это не Германия. Для России и этот вариант идеальным будет. Натоптали пешеходы по грязи тропинку вдоль трамвайных путей, так сделайте им там пешеходную дорожку и проблема решится.
ой все... пока вы будете жаловаться в интернете - пук в воздух и ноль дела
3.06.2020 10:39
- гость -
Вы представляете масштаб своей глупости?! Боюсь что нет. А теперь представьте что существует огромная база знаний как это надо делать, и закреплена в соответствующих документах. Просто бери и проектируй. Там все пропорции учтены до удобного размера кухни что бы вы своей головой не бились лишний раз. И высота и ширина ступеней удобная для человека. Благоустройство проектируется! А это что бы хоть как то выйти из положения. А козьи тропы оставьте для горцев.
За 40 лет жизни в городе, ни одного не видел идущего по трамвайным путям. Видимо один безбашенный всёж нашелся.
3.06.2020 10:52
- гость -
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Я абсолютно не в теме как оно это благоустройство проектируется.
Но.
В каждом дворе, около каждого тротуара - есть те самые козьи тропы, натоптанные нами горцами. Потом эти тропы вскапывают, перегораживают, но горцы их всё равно протаптывают.
Попробую привести пример - просто описать будет сложно.
Алея памяти на Малахова между Юрина и А.Петрова - знаете такую?
Как-нибудь на досуге посмотрите как эта алея выходит на кольцо Малахова/Юрина.
Там тротуарная дорожка вымощенная плиткой упирается "в бок" этого кольца.
Ни каких зебр, знаков там нет!
И там достаточно сложная развязка - аварком просто живёт на этом пересечении.
Вот Вам и козьи тропы и благоустройство.
3.06.2020 10:52
- гость -
Благоустройство проектируется
Полностью с вами согласен. Но вы оглядитесь по сторонам, посморите что есть в Барнауле. Если это "благоустройство" и проектировалось, то пьяными гастарбайтерами из ближнего зарубежья. И эта лестница яркий тому пример. Ну а если не получается всё рассчитать на бумаге, то стоит сделать просто так, как людям удобно.
3.06.2020 11:12
Z
Там тротуарная дорожка вымощенная плиткой упирается "в бок" этого кольца.
Таких мест в городе тысячи. Повторю ещё раз. У нас пешеходные дорожки делают дураки и совсем не там где они должны быть. Не исключаю, что они их по проекту делают, который создан дураками.
Так и я о том же.
С таким благоустройством, вариант асфальтирования козьих троп кажется очень логичным.
Это видимо подачка от бокса, который взгромоздили чуть не на железную дорогу. Предприниматель сделал что его попросили, радуйтесь
нужно начать с того кто лестницу эту установил: город или автосервис, если автосервис то отвалите, это он для своих работяг и клиентов сделал
Нет у нас архитектуры, все стало продажное. Захочет например СЕЛФ в центре построить, и они запроектируют такое что все будут лбами биться друг с другом. Историческая зона, памятники архитектуры? Не, не слышали. Нам тута надо дом ставить, с 10000 машино местами, местные потерпят. Как новые кварталы запроектированы? Машины разъехаться не могут, не говоря что бы Пожарная машина проехала. Натуральные районы гетто какие то. Город козьих троп.
Лестницу убрать, а откос по другому спланировать, тем самым выделить тротуар. Тротуар начиная от моста можно плавно поднять до уровня парковки. Можно не поднимать, а откос от парковки сделать вертикальным. В общем если хорошо подумать инженеру и архитектору можно сделать удобный тротуар. Почему город такие моменты не прорабатывает, не понятно. Возможно им нужна официальная жалоба. (Хотя на что бы я не обращал внимания, всегда была отписка - деньги заложены, градплан такого не предусматривает.)