Барнаульцы возмущены неудобной лестницей на пути к центру города

Житель Барнаула рассказал о неудобной металлической лестнице на пути к центру города. Фотографию конструкции он опубликовал в сообществе Barnaul22.

"Павловский тракт – Строителей, пешеходная зона. Посадили елки, сделали клумбы – красота. А дальше в 50 метрах за ж/д мостом обосновался автосервис. Там, где раньше была пешеходная дорожка, теперь парковка нависает над трамвайными путями. А вы скачете по железной лестнице вверх-вниз, невзирая на возраст, поклажу и наличие колясок с детьми", – написал автор поста.

Мужчина отметил, что люди предпочитают обходить эту лестницу вдоль трамвайных путей, чем подвергают себя риску.