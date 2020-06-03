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Карикатурные геи и громкие слова. В Сети опубликовали рекламу поправок в Конституцию

, ИА "Амител"
YouTube не оценил и просто удалил ролик с сомнительной пропагандой

Издание "РИА ФАН" на своих страницах в соцсетях опубликовало ролик под названием "Почему поправки к Конституции России – это важно". Видео непосредственно касается изменений в статью №72, где предлагается закрепить понятие "брак" как союз мужчины и женщины. 

Действие в ролике происходит в 2035 году. Мужчина приезжает в детский дом, чтобы забрать ребенка, но оказывается, что вместо мамы на улице мальчика ждет второй папа, который представлен в образе гея, собранном из всех существующих стереотипов. 

Ребенок расстраивается, сотрудницы детского дома плюются, а папы целуются. Заканчивается видео фразой "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны – голосуй за поправки в Конституцию". 

В соцсетях ролик вызвал неоднозначную реакцию и спровоцировал большое количество споров, а на YouTube его просто удалили. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.06.2020 10:28
гость

Проблемы свои сверху не надо нам скидывать для решения.
Каждый пункт поправок граждане не просили. В 1977 было гораздо интереснее в СМИ и прессе обсуждение. А сейчас: мужчину и женщину. Это медицинский вопрос при рождении человека.

3.06.2020 10:32
- гость -


3.06.2020 10:28
гость

Проблемы свои сверху не надо нам скидывать для решения.
Каждый пункт поправок граждане не просили. В 1977 было гораздо интереснее в СМИ и прессе обсуждение. А сейчас: мужчину и женщину. Это медицинский вопрос при рождении человека.

Это вы придумываете названия товарам на Aliexpress?

3.06.2020 10:33
- гость -

Какие ухищрения не делают, лишь бы люди одобрили поправки не вдаваясь в суть вопроса и в то что конкретно хотят власти изменить в Конституции.

3.06.2020 11:06
- гость -

Давно уже известно, что в России две беды дураки и дороги. И давно существуют люди которые научились получать личную выгоду из этого. В данном случае успешно воспользуются дураками которые побегут ставить галочку насмотревшись подобных роликов.

3.06.2020 11:07
- гость -

2035 гот, такой же обшарпанный и нищий детский дом, кроватки из 80-х годов, зачуханый персонал. Да, такое будущее нас и будет ждать!

3.06.2020 11:24
- гость -

Лучше бы "гея на передержке" заново показали)

3.06.2020 11:35
Ледокол

Голосуй не голосуй, все равно получишь ... (ЧИЖ)

3.06.2020 11:37
Filin

Голосование пакетом - мило. Что хошь можно понапихать

3.06.2020 11:39
гость

любящая обеспеченная семья на хорошей машине с подарками или обшарпанный дет.дом с харкающими старухами, что выберешь ты?

3.06.2020 11:44
- гость -

Все уже принято согласно закона.
Голосилка народа для утешения самолюбия путина и придания легитимности т.н поправкам

3.06.2020 11:48
- гость -

Дак была же конституция (при которой наши деды победили) где заднеприводных уран в корзинах таскать отправляли
А при нынешних властях гомосятины стала править балом...



3.06.2020 11:57
гость

какая легитимность? просто всех замазать хочет в своём преступлении, на случай последующего суда за действия направленные на захват и удержание власти

3.06.2020 12:01
АБОРИГЕН

Страной правят идиоты.

3.06.2020 12:18
- гость -

3.06.2020 12:01

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