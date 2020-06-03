Карикатурные геи и громкие слова. В Сети опубликовали рекламу поправок в Конституцию

Издание "РИА ФАН" на своих страницах в соцсетях опубликовало ролик под названием "Почему поправки к Конституции России – это важно". Видео непосредственно касается изменений в статью №72, где предлагается закрепить понятие "брак" как союз мужчины и женщины.

Действие в ролике происходит в 2035 году. Мужчина приезжает в детский дом, чтобы забрать ребенка, но оказывается, что вместо мамы на улице мальчика ждет второй папа, который представлен в образе гея, собранном из всех существующих стереотипов.

Ребенок расстраивается, сотрудницы детского дома плюются, а папы целуются. Заканчивается видео фразой "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны – голосуй за поправки в Конституцию".

В соцсетях ролик вызвал неоднозначную реакцию и спровоцировал большое количество споров, а на YouTube его просто удалили.