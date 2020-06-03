В Алтайском крае впервые в истории зацвела магнолия

Фото: пресс-служба Алтайского государственного университета

В Южно-Сибирском ботаническом саду АГУ зацвел куст магнолии – это первый случай цветения растения на открытом грунте в Сибири, сообщает пресс-служба университета.

Цветок можно встретить в тропическом и субтроприческом поясах планеты, а его облик часто появлялся в произведения искусства и атрибутике южных стран. Представители рода растут в основном в Северной Америке и Восточной Азии, а также на Дальнем Востоке России.

Как рассказал глава сада Александр Шмаков, на Алтай черенок магнолии Зибольда привезли из Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН в 90-е годы. Спустя почти 30 лет, в июне нынешнего года, растение, наконец, зацвело.

Цветки у магнолии крупные, ароматные, белого цвета с кремовым оттенком. Как добавил Шмаков, в истории ботанических садов Сибири это первый документально подтвержденный факт цветения растения на открытом грунте.