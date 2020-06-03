Алтайские санатории планируют открыться меньше чем через неделю

Санатории в Белокурихе планируют начать работу уже в начале следующей недели. 8 июня запустят флагманский санаторий "Белокуриха" и курортную поликлинику, которая будет обслуживать только гостей здравниц сети. Затем 15 июня откроется санаторий "Катунь", 22 июня – "Сибирь", пишет официальный сайт Алтайского края.

Учреждения подготовили с учетом всех требований Роспотребнадзора, а под обсерватор на курорте будет выделено отдельное здание. Номера заполнят не более чем на 60%, очереди и коллективные процедуры исключат, а часы работы ресторанов увеличат. На шведской линии будут работать повара, которые организуют процесс выбора блюд. Столы установят на расстоянии двух метров друг от друга.

Тем не менее в Белокурихе все-таки делают оговорку, что начать работу санатории смогут только с разрешения надзорных органов.