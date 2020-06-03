Алтайский край оказался первым в России по количеству энергоэффективных домов. Об этом сообщили в программе "Доброе утро" на Первом канале.

Согласно информации канала, количество заявок на энергоэффективный капитальный ремонт выросло в два раза по сравнению с 2019 годом. Алтайский край оказался первым по числу модернизированных домов. Только в Барнауле за два года было утеплено десять домов, еще 12 находятся в процессе модернизации.

Как отметила заместитель гендиректора фонда содействия реформирования ЖКХ Ольга Сердюк, стоимость подобного ремонта выше обычного, однако при участии в программе до 80% затрат на себя берет государство. Сердюк также напомнила, что на сайте фонда существует специальный сервис, который позволяет подать заявку на модернизацию дома.