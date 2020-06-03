Российский школьник самостоятельно собирает компьютеры и отправляет нуждающимся

Четырнадцатилетний Сергей Верзов из Советска Калининградской области решил помочь семьям, которые не могут позволить себе компьютер. Подросток самостоятельно собирает устройства из старых комплектующих.

Детали школьнику присылают из разных уголков России, а мальчик делает из них гибриды, которые безвозмездно отправляет нуждающимся. Особенно востребованной его помощь оказалась после того, как в регионах ввели режим самоизоляции. Школьники, семьи которых не могут позволить покупку компьютера, благодаря Сергею сумели перейти на дистанционное обучение.

Отец подростка создал страницу проекта в интернете, и теперь дело вышло за пределы Калининградской области, пишет RT.