Алтайского депутата осудили за мошенничество с вывозом мусора

В Рубцовске за мошенничество в крупном размере осудили депутата городского совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установил суд, в период с апреля по июль 2018 года между мэрией и компанией депутата были заключены два муниципальных контракта и договор на вывоз мусора. Предприниматель изготовил фиктивные документы, в которых указал завышенную стоимость работ по утилизации ТБО.

В результате обмана ущерб составил свыше 500 тысяч рублей. Подсудимый своей вины не признал, однако судья счел достаточными доказательства, предоставленные следователями.

Теперь виновный депутат должен выплатить штраф в размере 430 тысяч рублей, а также возместить ущерб, причиненный городу. Для обеспечения выплат на имущество наложен арест.