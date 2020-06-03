Секс в небольшом городе. Барнаульцы занялись любовью на глазах у прохожих

Утром 2 июня барнаульцы могли наблюдать за уникальным явлением. Пара влюбленных не смогла сдержать страсти и занялась сексом на глазах у свидетелей.

Очевидцы рассказали, что нарушители режима самоизоляции были замечены за сношением на улице Приречной. То, что вокруг находились люди, барнаульцев никак не смутило.

В полиции отметили, что начали проверку по данному факту. Интересно, по какой статье уличных порнозвезд будут привлекать к ответственности (да и можно ли привлекать к ответственности за любовь?).

В социальных сетях зрители отметили не столько пару, жарко любящую друг друга, а их соседа-рыбака, который, несмотря на все происходящее, невозмутимо продолжал удить карасей.

P.S. Мы бы хотели показать вам видео полностью, но закон не позволяет распространять порнографию, хотя и не дает определение, что это такое.