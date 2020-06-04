"Такой прецедент". В конфликт застройщика и подрядчика втянули барнаульских дольщиков

У дольщиков жилого комплекса "Клевер", которые купят квартиры не у застройщика "Барнаулкапстрой" (БКС), а у подрядной компании ("Сибресурс", бывший партнер БКС), могут возникнуть проблемы. Во всяком случае, об этом предупреждает девелопер. Он отмечает: часть квартир в ЖК переданы "Сибресурсу", который вправе их продать. Сейчас экс-партнеры выясняют отношения в суде, а покупатели рискуют остаться без денег и жилья. Но "Сибресурс" настаивает, что барнаульцам опасаться нечего, ведь квартир у него на самом деле и нет.

Спор, ссоры, суд

Застройщик "Барнаулкапстрой" 22 мая 2020 года обратился к покупателям квартир в домах по ул. Советской Армии, 83, ул. Советской Армии, 83а (ЖК "Клевер") и попросил их быть острожными при совершении сделок.

"В настоящее время между АО СЗ "Барнаулкапстрой" и бывшей подрядной организацией ведутся судебные разбирательства по вопросу ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Обращаем ваше внимание, что приобретение объектов долевого строительства не напрямую у застройщика чревато наступлением негативных последствий в виде причинения материального ущерба в результате недобросовестных действий третьих лиц", – сказано на официальном сайте компании.

Сам "Барнаулкапстрой" дома не возводит: компания, принадлежащая мэрии, на каждый объект нанимает подрядную организацию со своими сотрудниками и техникой. БКС только контролирует ход работ, работает с дольщиками, приобретает материалы.

Название подрядной организации, у которой "квартиры покупать не стоит", застройщик в своем сообщении не указал. Но генеральный директор "Барнаулкапстроя" пояснил amic.ru, что речь идет об ООО "Сибресурс". Эта фирма была партнером БКС с 2016 года. Но 4 марта 2020 застройщик разорвал отношения к "Сибресурсом" из-за затянувшегося строительства ЖК "Олимпийский" на Павловском тракте, 291.

Сейчас компании связывает только одно – судебные дела. "Барнаулкапстрой" требует от "Сибресурса" вернуть почти 70 млн рублей. Из них 5 млн – это долг подрядчика перед БКС, другие 5 млн "Сибресурс" якобы получил как аванс за работы, которые не были выполнены. Еще 2,5 млн – убытки, которые застройщик, по его мнению, понес из-за подрядчика. Но основная сумма претензий – 57 млн рублей – указана в качестве "неосновательного обогащения" (то есть это выгода "Сибресурса" за счет БКС). Однако эти требования – лишь позиции застройщика, окончательное решение по этим делам вынесет суд.

"Часть квартир в ЖК "Клевер" по договорам инвестирования были переданы "Сибресурсу". Они дали деньги на строительство, а потом решили забрать. Так как мы уже вложили средства в стройку, вернуть их не получилось, и мы рассчитывались квартирами, но "Сибресурс" свои обязательства по строительству не выполнил. Сейчас мы судимся с ними, поэтому пока не рекомендуем покупать у компании квартиры", – говорит руководитель "Барнаулкапстроя" Сергей Шумов.

Предупрежден и вооружен

"Барнаулкапстрой" решил предупредить потенциальных дольщиков "Клевера" из-за того, что покупатели пяти квартир в другом доме компании (Павловский тракт, 291, ЖК "Олимпийский"), могут их потерять. По словам Сергея Шумова, "Барнаулкапстрой" на этом объекте также передал часть квартир экс-подрядчику, компании "СтройГАЗ". Именно она начинала строить ЖК, но когда фирму признали банкротом, завершать объект пришлось "Сибресурсу". Однако полученные от БКС квартиры "СтройГАЗ" перепродал. Теперь конкурсный управляющий "СтройГАЗа" пытается оспорить эти сделки. Если суд встанет на сторону управляющего, у покупателей заберут квартиры. Деньги им, естественно, никто не вернет: закон "О банкротстве" никак не защищает интересы третьих лиц.

"Уже есть такой прецедент: квартиры, которые барнаульцы купили у "СтройГАЗа" в ЖК "Олимпийский", теперь хотят вернуть в конкурсную массу. Поэтому мы предостерегаем дольщиков "Клевера", – говорит Шумов.

В компании "Сибресурс" amic.ru ответили коротко: сейчас в собственности у организации никаких квартир нет, поэтому и продавать им нечего.

"Все комментарии мы будем давать в судебном порядке, когда будет официальная информация с названием компании, упоминании ее ИНН", – отметил руководитель Александр Емельянов.

Сейчас обе организации настроены решительно, готовы отстоять и доказать свою правоту в суде. Заседания по искам "Барнаулкапстроя" к "Сибресурсу" пройдут 11, 15, 22 и 25 июня. Однако уверенности, что суд поставит точку в спорах быстро, нет: подобные дела растягиваются на месяцы и даже годы.

Что произошло между "Барнаулкапстроем" и "Сибресурсом"?

До 2016 года главным подрядчиком "Барнаулкапстроя" на объектах (Павловский тракт, 297, Павловский тракт, 291, Папанинцев, 119) была компания "СтройГАЗ". После ее банкротства руководство "Барнаулкапстроя" и администрация города расторгли договор и нашли нового подрядчика – "Сибресурс".

Компания успешно завершила строительство домов на Павловском тракте, 297, ул. Папанинцев, 119, а в 2019 году подключилась к работаем на площадке ЖК "Клевер". Только вот сдача дома на Павловском тракте, 291, неоднократно переносилась из-за изменений в проектную документацию и недостаточного финансирования объекта. Дом должны были завершить в 2018 году, но первый и второй подъезд сдали лишь в феврале 2020 года. Жильцы третьего и четвертого подъездов до сих пор ждут заселения. Глава города Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: "Сибресурсу" не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила другого инвестора для строительства дома. Им стал Андрей Комяков, руководитель "Строительной перспективы". После этого "Барнаулкапстрой", в котором сменился руководитель (прежнего гендиректора Александра Канакова задержали по подозрению в получении взятки), подал в суд на экс-партнера и потребовал вернуть почти 70 млн рублей.