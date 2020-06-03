Барнаульцы возмущены опасной дорогой без тротуаров на Солнечной поляне

Житель Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказал о проблеме жителей Солнечной поляны. Здесь, на одной из улиц, просто нет тротуаров.

"Отсутствуют тротуары, дорога узкая (едва разъезжаются встречные автомобили), в вечернее время отсутствует освещение, дети находятся на оживленной проезжей части, поток машин идет нескончаемый", – написал мужчина, отметив, что, возможно, его сообщение спасет кого-нибудь от несчастного случая.

По его словам, местные жители уже обращались в администрацию с этой проблемой, но в ответ получали: "На обустройство тротуаров денег нет". Привлечь внимание к этой проблеме люди решили при помощи общественного резонанса.