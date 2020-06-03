Чрезвычайная ситуация. 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекло в землю в Норильске

Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации после разлива топлива в Норильске. Площадь поражения составила около 100 тысяч квадратным метров, пишет РИА "Новости".

Еще на прошлой неделе из-за аварии на ТЭЦ-3 20 тысяч тонн нефтепродуктов утекли в почву, а затем попали в местную реку Амбарную. В "Норникеле" рассказали, что основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к движению опоры под топливными цистернами.

Сейчас экстренные службы вывезли с места аварии уже 4,5 тысячи тонн пораженного грунта. Его отвезли в промышленный отвал, а позднее сожгут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ущерб от аварии может составить десятки миллиардов рублей.