Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента по сравнению с концом 2019 года. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на проект Минтруда.

Согласно документу, на первый квартал 2020 года размер прожиточного минимума на человека составил 10 843 рубля: для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.

Величина прожиточного минимума устанавливается правительством и используется для реализации федеральных и социальных программ, установление МРОТ, стипендий, пособий, а также других социальных выплат.

В январе Минтруд предложил установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека (для трудоспособных граждан — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788, детей — 10 383).