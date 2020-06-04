Сотрудникам рубцовского предприятия выплатили 2,4 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура города Рубцовска проверила исполнение трудового законодательства на предприятии "АСМ-Запчасть". Было установлено, что работодатель имеет задолженность по выплатам заработной платы.

"Перед 49 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за январь – март 2020 года на сумму свыше 2,4 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.

В адрес руководства вынесли представление, а также возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы").

Благодаря вмешательству прокуроров все сотрудники получили свои деньги.