Жители Алтайского края признались, что перестали давать взятки на дорогах

56% опрошенных жителей Алтайского края заявили, что ни разу в жизни не давали взятку инспектору ГИБДД, а 31% респондентов в последний раз делали это очень давно. Таковые результаты исследования портала "Дром".

Среди тех, кто все же нарушал закон, 4% жителей края выбрали вариант "на днях", 5% – "2-3 года назад", "в прошлом году" и "в этом году" – 2% и 1% соответственно.

В целом результаты в регионе схожи с результатами по стране: 84% россиян выбрали вариант "не давал ни разу" или "очень давно".

Чаще всего водители, согласно данным опроса, подкупают инспекторов в Республике Саха (Якутия), а реже всего – в Камчатском крае и Амурской области.