Три львенка родились в Барнауле

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение – львица Ая родила троих львят, сообщают сотрудники парка в Instagram.

"Безграничное счастье. Сегодня наши прекрасные Алтай и Ая вновь стали родителями", – пишут в блоге зверинца.

Пользователи соцсети в восторге от новости и оставили десятки доброжелательных комментариев.

"Теперь надо думать, как называть!", "Какая замечательная новость! Поздравляю! Скорее бы уже прийти к вам в гости", "Какая чудесная новость..." – пишут подписчики.

Напомним, 24 мая стало известно о рождении в зверинце двух лосят. Посетителям предложили выбрать имена животным, и барнаульцы уже начали предлагать свои варианты: Бонни и Клайд, Кай и Герда, Чарыш и Веснушка, Митя и Маня.