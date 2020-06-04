Три львенка родились в Барнауле

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение – львица Ая родила троих львят, сообщают сотрудники парка в Instagram.
"Безграничное счастье. Сегодня наши прекрасные Алтай и Ая вновь стали родителями", – пишут в блоге зверинца.
Безграничное счастье 🧡 Сегодня наши прекрасные Алтай и Ая вновь стали родителями ❤️ #лев #прайд #семья #зоопаркБарнаула #БарнаульскийЗоопарк #отдыхБарнаул #Барнаул #Barnaul22 #Zoo22 #БарнаульскийЗоопарк #отдыхАлтай #выходныеБарнаул #Алтайскийкрай#Сибирь Ph: @photooksanaw
Пользователи соцсети в восторге от новости и оставили десятки доброжелательных комментариев.
"Теперь надо думать, как называть!", "Какая замечательная новость! Поздравляю! Скорее бы уже прийти к вам в гости", "Какая чудесная новость..." – пишут подписчики.
Напомним, 24 мая стало известно о рождении в зверинце двух лосят. Посетителям предложили выбрать имена животным, и барнаульцы уже начали предлагать свои варианты: Бонни и Клайд, Кай и Герда, Чарыш и Веснушка, Митя и Маня.
Комментарии
Есть и позитивные новости на сегодня!
Прибыльное дело зоопарк. Зверюшки размножаются. Только успевай продавать.
4.06.2020 13:04
- гость -
В своем кармане считайте прибыль, а в чужой не заглядывайте.
Отличная новость! Аюшка молодец!
4.06.2020 13:08
- гость -
А может я имею собственный зоопарк и делюсь бизнес-опытом с читателями.
Арендовать городской парк недорого и вперед!
Прибыль? кто сказал прибыль? зря что ли директор плачется - помогите.
Зоопарк с пополнением! Были бы плохие условия, животные бы не плодились. Терпенья вот от таких нападок желчного населения, сами себе жизнь отравляют глупцы.Чтоб их макарошками под мостом засыпало!
Ну вот теперь продадут и в убытке не останутся.
4.06.2020 13:48
- гость -
Терпенья вот от таких нападок желчного населения, сами себе жизнь отравляют глупцы.Чтоб их макарошками под мостом засыпало!
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Какой агрессивный 13-48. Придумал казнь макарошками, да ещё под мостом.
Кстати, намедни ролик был про сюжет на мосту. Вы, похоже, там снимались.
4.06.2020 13:48
- гость -
Были бы плохие условия, животные бы не плодились
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Да, тема с мостом и размножением его.