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Прокуратура проверит информацию о свалке строительного мусора на берегу Оби в Барнауле

, ИА "Амител"
Тонны отходов везут со всего города в зеленую зону на улице Клубная Гора
Фото: скриншот из видео 'Вести Алтай'

Фото: скриншот из видео "Вести Алтай"

Природоохранная прокуратура проверит сведения СМИ о складировании строительного мусора на берегу Оби, информирует пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как ранее сообщали "Вести Алтай", местные жители обнаружили рядом со стоянкой арестованных автомобилей свалку строительного мусора на улице Клубная Гора у берегового склона реки Оби. При этом выброс отходов – услуга не бесплатная, и организаторы "полигона" берут за это деньги. По словам горожан, это продолжается уже второй год.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил природоохранной прокуратуре проверить информацию о мусорной свалке в зеленой зоне у Оби. "В случае подтверждения изложенных фактов к нарушителям будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – сказано в сообщении прокуратуры.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.06.2020 14:11
- гость -

Не, ну ничё так реакция, на второй год. О - оперативность. С - скорость. Браво!!!

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