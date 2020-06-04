В оставшемся без мэра Славгороде обсудили подготовку к отопительному сезону

Рабочая группа правительства Алтайского края выехала в четверг, 4 июня, в Славгород для проверки подготовки города к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, в городе существуют определенные риски в подготовке к зиме, и связаны они с экономическим положением теплоснабжающего предприятия.

"Тем не менее механизм стабильного прохождения отопительного сезона проработан, уверен, что проблем не будет. В случае необходимости край окажет всю необходимую поддержку", – подчеркнул министр.

В правительстве уточнили, что подготовка жилищно-коммунального комплекса Славгорода к зиме уже началась. Так, к осенне-зимнему периоду планируется подготовить 16 котельных, 74 километра тепловых сетей, 178 километров сетей водоснабжения и заменить два котлоагрегата. На эти мероприятия из краевого бюджета дополнительно выделено 66,2 млн рублей.

Кроме того, к осени на угольных площадках Славгорода должен быть сформирован нормативный 45-суточный запас топлива в объеме 15 тысяч тонн, отметили в пресс-службе администрации.

Как уже сообщал amic.ru, 29 мая в Славгороде при получении взятки в размере двух миллионов рублей задержали главу города Сергея Горбунова. Позднее он признался, что получил незаконным путем в общей сложности шесть миллионов.